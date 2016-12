Angoixant rescat d'un gat atrapat en un edifici

La Societat de Prevenció de Crueltat als Animals de Singapur (SPCA) ha compartit al seu compte de Facebook una angoixant publicació que registra els moments de tensió viscuts durant el rescat d'un gat atrapat al pis 12 d'un dels edificis de la capital.

El vídeo mostra els intents del rescatador Yao Huang, enviat pel grup de defensa animal, per subjectar el felí amb l'objectiu de treure'l del perillós lloc on es troba. Al carrer, i per si fos necessari, un grup d'agents espera amb mantes per esmorteir la caiguda.