Com cuidar el teu gos a l'hivern

El pèl i la pell del gos són les seves principals armes contra les inclemències meteorològiques i el fred. Per això, ara que arriba l'hivern, hem de prestar especial atenció a la cura del nostre fidel amic.

Com sempre, donar a l'animal l'aliment que més li convé i cuidar la seva higiene ajudaran a que la nostra mascota estigui sana i tingui els nutrients necessaris per a afrontar amb les energies i les defenses necessàries el cru hivern. A més, recorda que els cadells i els gossos d'edat avançada són els més vulnerables al fred.

Els cinc consells següents et seran d'ajuda per complir amb les obligacions envers el teu gos apropiadament:

1. Cuida l'alimentació del gos

Com sempre, donar a l'animal l'aliment que més li convé d'acord amb la seva edat, mida i pes és imprescindible perquè l'organisme del gos compti amb les vitamines i els nutrients que necessita. Atès que nosaltres ens tornem menys actius a l'hivern, segur que la seva activitat també és menys intensa en aquest període, així que s'ha d'anar amb compte de no sobrealimentar-lo.

2. Cuida la seva higiene

L'hivern porta amb si una sèrie de perills dels que cal estar pendent. L'excés d'humitat o tenir la calefacció massa alta per a l'animal pot ocasionar dermatitis o que mudi en excés el pèl, arribant fins i tot a presentar calbes. No raspallar correctament al gos pot ocasionar que se li produeixin nusos als cabells o que aquest s'endureixi i no permeti la correcta transpiració de la pell.

Per evitar tot això, raspalla diàriament i de forma apropiada seu pèl. Abans de pentinar, s'aplica sobre el cabell un condicionador o oli nutritiu, que crearan una capa protectora sobre el pelatge. A més, quan arribi el dia de banyar-lo - una vegada al mes és l'idoni a l'hivern -, el millor és utilitzar un xampú específic per al seu tipus de pèl.

Recorda que rentar-lo massa també és contraproduent, ja que les qualitats naturals de la seva pell es debilitaran.



3. El tall de pèl, moderat

Si vols tallar els cabells al teu gos, tingues en compte que el pelatge és la seva protecció natural enfront dels agents externs. Per això, no convé tallar-li el pèl molt curt. La zona que més curta hauria de quedar és la de l'estómac i les potes, perquè així el pèl no entrarà en contacte amb el terra mullat i agafarà menys humitat. A la resta del cos, el millor és que et limitis a donar-li forma al pentinat.

4. Tingues vaselina a mà

La vaselina natural va molt bé per protegir la pell de la humitat i el fred. Aplicar-la en zones especialment exposades a aquests factors, com són la tòfona del musell i els coixinets de les potes, evitarà que s'assequin i s'esquerdin a causa de les baixes temperatures.

5. Compra-li un impermeable

Posar-li un impermeable a la teva mascota abans de sortir al carrer és el més pràctic per no haver d'assecar-la cada vegada que sortiu a passejar. I a més, el gos ho agraeix perquè no passa tant de fred. Sobretot si és d'una raça de pèl curt o de mida petita. Això sí, abans de posar-lo, assegura't que el gos té el pèl ben pentinat, perquè no se li formin nusos. I recorda assecar bé les zones que sí que hagin entrat en contacte amb l'aigua, per evitar que conservi la humitat i agafi fred.