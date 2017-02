Deixa inconscient al gos del seu company de pis per mossegar el paper higiènic

La Policia Nacional d'Alacant ha detingut un home de 51 anys per un delicte de maltractament animal. L'autor, que tenia llogada una habitació a l'habitatge de l'amo del gos, va aprofitar que aquest es trobava absent del domicili per propinar una pallissa a l'animal com a retret per mossegar el paper higiènic.

Durant la tarda de diumenge passat, agents policials van ser comissionats per la Sala 091 perquè es dirigissin a un habitatge, ja que el propietari tenia problemes amb un llogater d'una de les habitacions, ja que aquest últim havia clavat una pallissa al seu gos de només un any d'edat.

Recopilada tota la informació, els agents van poder comprovar la veracitat dels fets denunciats pel propietari del domicili i amo del gos. Quan aquest va arribar al domicili, va observar com el seu gos, de raça Jack Russell i un any d'edat, estava estès a l'entrada de l'habitatge, moribund i sense poder-se moure. El llogater, durant l'absència de l'amo de l'animal, li hauria clavat una pallissa pel que sembla per mossegar el paper higiènic, deixant-lo gairebé inconscient.



Un cop traslladat l'animal al centre veterinari, li van comunicar al seu amo que es trobava en estat molt crític a causa dels múltiples politraumatismes que presentava per diverses parts del seu cos a causa dels cops rebuts, debatent-se entre la vida i la mort.

Davant aquests fets, els agents van detenir el sospitós com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal. El detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció Quatre d'Alacant aquest mateix matí.