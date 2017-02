Més de 200.000 signatures demanen al Govern que els animals deixin de ser "coses"

Representants de l'Observatori Justícia i Defensa Animal i del partit Ciutadans van registrar ahir al Congrés dels Diputats més de 240.000 signatures per tal de modificar el Codi Civil perquè es deixi de considerar els animals "com a coses".

Miguel Ángel Esteban, portaveu de l'Observatori Justícia i Defensa Animal, ha assenyalat que Espanya ha d'adequar la seva legislació nacional al sentiment social i ha manifestat que el Tractat de Funcionament de la Unió Europea va modificar el 2009 l'article 13 per reconèixer els animals com a éssers "que senten ", dotats de sensibilitat.

Ha insistit, que altres àmbits de l'ordenament jurídic espanyol, com l'administratiu i el penal, ja s'han actualitzat per deixar de considerar els animals domèstics com a coses pel que ha urgit el Govern a actuar.

Esteban ha insistit que aquesta iniciativa, que ha recollit un total de 243.000 signatures en un campanya promoguda per la plataforma Change.org, compta amb el suport de la societat espanyola i ha demanat que s'adeqüi les nostres lleis com ja s'ha fet en altres països europeus com ara Alemanya, França o Portugal.

L'acte també ha comptat amb la participació del diputat del Grup Parlamentari Ciutadans (GPCs), Guillermo Díaz, qui ha explicat que aquesta iniciativa ja va ser presentada pel seu partit a l'octubre passat mitjançant una proposició no de llei que serà debatuda pròximament a la Comissió de Justícia de la Cambra Baixa.

Díaz ha sol·licitat un canvi en aquesta norma que es remunta al segle XIX i ha subratllat que quan algú obre la porta de casa seva, la televisió no ve a saludar-lo ni ningú plora per la pèrdua de la nevera", pel que és evident que un animal de companyia no ha de ser tractat de manera civil com a "cosa".

Des de Ciutadans recorden que el benestar animal és una inquietud compartida per la majoria d'espanyols, a causa del increment de llars en què es conviu amb animals domèstics.