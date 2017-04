Rescaten un gos que va estar enganxat més de dos dies a les reixes d'un balcó

La Policia Local de Lloret va rescatar aquest dimarts un gos que havia estat més de dos dies enganxat entre les reixes d'un balcó d'una casa de la població. L'animal plorava dia i nit i un veí de la zona va alertar la policia. Els agents, l'auxiliar d'animals i els Bombers van alliberar-lo i el van treure de la casa. Ara es troba a les dependències policials a l'espera que se'n trobi el propietari, al qual li podria caure una multa per abandonament.

Els fets es van desencadenar quan la Policia de Lloret va rebre una trucada d'un veí pels volts de quarts de deu del matí que els alertava que hi havia un gos en una casa, que treia el cap per la reixa del balcó, on estava encallat des de feia més de dos dies, i que no parava de gemegar i plorar.

Quan la policia i la resta de serveis d'emergències van arribar van comprovar que la vivenda, aparentment, estava ocupada. Ràpidament van comprovar l'estat de l'animal i van veure que com deia l'alertant estava enganxat entre les reixes i que no parava de gemegar. Van pujar amb una escala fins al balcó i tot seguit, van rescatar el gos, que no portava xip.