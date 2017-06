Demanen que es rebaixi l'IVA de la cura de les mascotes

L'Associació Madrilenya de Veterinaris d'Animals de Companyia (AMVAC) ha demanat al Senat, que aquest dijous debatrà i votarà les esmenes dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), que redueixi l'IVA de la cura de les mascotes, del 21 per cent al 10 per cent, equiparant-lo així amb l'IVA dels espectacles d'oci i cultural que inclouen els toros i les discoteques.

L'organització recorda que el 40% de les famílies espanyoles té una mascota a la llar, i que l'IVA veterinari va pujar 13 punts el 2012, des del 8 fins al 21 per cent.

L'AMVAC destaca que l'IVA dels serveis veterinaris segueix sent el mateix que el dels béns de luxe i recorda que són els únics professionals de salut pública que tributen al 21%. Per això, l'organització "viu amb estupor" la indiferència del govern espanyol pel sector.

"Tot i que a l'octubre es va aprovar una proposta no de llei per rebaixar l'IVA veterinari al 10%, un any més els veterinaris clínics d'animals de companyia tornem a ser els grans oblidats dels Pressupostos Generals", ha lamentat el gerent de AMVAC, Jaime Díaz.

A més, a Díaz li resulta "increïble" que estigui gravat amb més IVA "curar un gos o un gat que anar a un concert, al teatre o als toros".

En aquest context, ha advertit al govern espanyol que "no s'està adonant" que amb la pujada de l'IVA del 2012 han baixat els tractaments preventius a mascotes per controlar malalties infectocontagioses i parasitàries. Així, Díaz alerta que això "pot arribar a traduir-se en problemes sanitaris importants".