Com actuar si la teva mascota té un cop de calor

L'estiu és la millor època perquè la teva mascota gaudeixi del bon temps, però la calor també pot exposar-les a trastorns derivats de la forta xafogor. La raó? El seu mecanisme per solucionar els canvis bruscos de temperatura és diferent al nostre i no és tan eficaç.

Els gossos no tenen glàndules sudorípares i només poden eliminar la calor panteixant, suant a través de les coixinets de les potes, i a través de les zones de poc pèl com la panxa. En els dies de calor intensa, aquests mecanismes poden no ser suficients i el teu gos s'exposa a patir un cop de calor que pot resultar mortal si no s'actua a temps.

Els cops de calor afecten més els gossos més grans i als més joves, i als que pateixen problemes respiratoris: Bulldog anglès, Bulldog francès, Carlí, bòxer... També tenen més risc de patir hipertèrmia els gossos de pèl negre ja que aquest color tendeix a absorbir més la calor.

Símptomes d'un cop de calor



Com saber que la teva mascota està patint una hipertèrmia? Els gossos amb aquest trastorn tenen els següents símptomes:

- Temperatura corporal elevada, per sobre dels 42ºC, quan el normal està sobre els 38 º C i els 39ºC.

- Augmenta el ritme cardíac i el gos esbufega molt.

- La pell adquireix un to blavós derivat d'una falta d'oxigenació de la sang.

- Trontoll, tremolors musculars, decaïment considerable de les seves forces.

- Apareixen petites taques vermelles de sang a la pell.

Aquests solen ser els símptomes més lleus, però si no s'actua a temps, el teu gos pot quedar en xoc, desmaiar-se o fins i tot morir-se.

Com actuar davant d'un cop de calor



Si creus que el teu gos ha patit un cop de calor, no dubtis a portar-lo al veterinari com més aviat millor. Però si això no fos possible, aquests consells poden ser molt útils en un primer moment:

- El més important és refredar al gos perquè la seva temperatura baixi dels 42ºC.

- Si estava en un cotxe o en algun lloc tancat on la temperatura és elevada, trasllada al teu can en braços el més aviat possible a una zona on faci menys calor, si pot ser, a l'ombra.

- Mulla'l una mica d'aigua, però que no estigui ni molt freda ni gelada ja que produeix vasoconstricció i fa perdre menys calor. Pots refrescar-lo passant tovalloles humides pels peus, pel cos, pel coll, al voltant de la cap...

- És important donar-li de beure aigua regularment per evitar que la nostra mascota es deshidrati.

- Venta'l o passa-li un glaçó de gel per les seves aixelles, engonals i clatell.

- Massatge la part inferior de les extremitats per afavorir la circulació.

Encara que l'animal respiri bé i sembli estar millor, no dubtis a acudir al veterinari ja que podria tenir danyat algun òrgan intern.



Consells per evitar el cop de calor



Si vols que el teu gos no pateixi cap cop de calor, mai el deixis sol dins d'un cotxe o de qualsevol espai reduït, ni amb les finestres obertes. L'estrès que li pot produir l'estar sol és un factor a tenir en compte.

Tampoc el treguis al carrer i molt menys el facis corres durant les hores de més calor. A més, no el facis caminar per l'asfalt quan està molt calent ja que li pot causar cremades als coixinets.

Finalment, intenta donar-li de menjar quan hagin passat les hores de més calor i assegura't que sempre té aigua fresca neta al bol.