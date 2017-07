Passejar el gos, clau per a una vellesa saludable

Caminar regularment amb un gos ajuda a incrementar l'activitat física en les persones grans, especialment a l'hivern, segons ha demostrat un estudi realitzat per investigadors de la Universitat d'East Anglia (UEA) i el Centre d'Investigació de la Dieta i l'Activitat (CEDAR ) de la Universitat de Cambridge (Regne Unit).

Publicat al 'Journal of Epidemiology and Community Health', els investigadors van analitzar els hàbits de més de 3.000 persones grans, que van haver de respondre si tenien o no gos i quant caminaven al dia. A més, se'ls va facilitar un acceleròmetre per mesurar la seva activitat física durant set dies, si bé els resultats van ser analitzats tenint en compte les condicions climatològiques i l'hora de la sortida i posta del sol.

D'aquesta manera, els científics van comprovar que aquells que tenien gos eren més actius físicament i passaven menys temps asseguts. A més, aquestes persones es movien més durant els dies freds i plujosos que els que no tenien un gos.

"Ens va sorprendre descobrir que els amos de gossos eren de mitjana més actius físicament i passaven menys temps asseguts en els dies més freds, humits i foscos que els que no eren gossos estaven a l'estiu llarg i assolellat", han recalcat els experts.