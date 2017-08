Els abandonaments d'animals de companyia baixen un 9,6% en deu anys

El nombre d´animals de companyia abandonats a Catalunya l´any 2015 es va reduir un 9,6% respecte deu anys enrere. Tot i això, un estudi elaborat pel cos d´Agents Rurals i investigadors de la Universitat Autònoma alerta que les dades "continuen sent alarmants". La xifra de gossos, gats i fures que es van recollir al carrer el 2015 va superar els 29.000 exemplars, i d´aquests, 22.215 es van donar per abandonats perquè no es van poder trobar els seus propietaris. Tots els centres d'acollida ofereixen els animals en adopció, però un 11% dels recollits es queden sense adoptar. La recerca també posa de manifest que els municipis s´impliquen poc a l´hora de gestionar els abandonaments, tot i tenir-ne competències.

Paula Calvó, investigadora responsable de l´estudi , ha criticat que "hi ha una baixa implicació municipal quan per llei hi hauria de ser". El marc legal estableix que els serveis municipals han de gestionar la recollida dels animals abandonats. La investigadora, però, ha lamentat que hi ha ajuntaments, sobretot els més petits, que no realitzen aquestes tasques. Entre els 102 centres d'acollida enquestats pels Agents Rurals, un 25% manifesten que hi ha gestió municipal en les recollides. Per revertir aquesta situació, Calvó ha demanat una major coordinació entre els consistoris.

Més microxips, però insuficients

Segons la normativa vigent, a Catalunya és obligatori que els animals de companyia estiguin identificats amb un microxip i censats al municipi on resideixen. En aquest aspecte, les dades mostren certa millora: un 7% més de gossos i un 4% més de gats que van ingressar als centres portaven aquest identificatiu. Tanmateix, la seva utilització encara és lluny de ser majoritària, ja que només el portaven un 18,9% del total d´animals recollits.

D´entre els animals no recuperats pel propietari, 1.051 portaven aquest distintiu. Segons Paula Calvó, això demostra la "sensació d´impunitat" existent, que un responsable del Departament de Territori i Sostenibilitat considera que "és real". Segons la conselleria, la nova normativa delega als municipis de més de 10.000 habitants la capacitat de sancionar per l´abandonament d´un animal de companyia.

Esterilització i acollida

Els autors de l´estudi també han insistit en la necessitat d´esterilitzar els animals, ja que la principal font d´abandonaments són els parts no desitjats.

Finalment, els investigadors han valorat positivament que actualment tots els centres ofereixen els animals en adopció. Tanmateix, un 11% dels animals recollits es queden sense adoptar, fet que augmenta l´ocupació dels centres.