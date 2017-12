Un fàrmac perquè els gossos no pateixin amb els petards

Tremolors, plors, nerviosisme i ansietat són alguns dels símptomes comuns a tots els gossos que escolten els petards i els focs artificials. Un nou estudi proposa ara una solució per calmar aquestes mascotes: una medicació que podria ser administrada pels propis amos.

Amb les festes nadalenques cada vegada més a prop, creix la preocupació dels propietaris per les seves mascotes. Prop del 49% de les persones assenyalen que els seus gossos mostren por davant certs sorolls, especialment el dels focs artificials i els petards. Aquests estrèpits generen gran ansietat en els animals i, en la majoria dels casos, els símptomes no es tracten adequadament.

"L'exposició regular a estímuls que indueixen ansietat al llarg d'un període de temps pot afectar negativament la salut física, mental i social del gos i, per tant, reduir la seva qualitat de vida", assenyalen un grup de científics en un estudi publicat a la revista Veterinary Record.

L'equip, liderat per la Universitat de Pennsilvània (EUA), ofereix ara un tractament mèdic com a solució als tremolors i plors dels seus gossos per alleujar el seu nerviosisme i l'estrès davant d'aquests sorolls que tantes consultes veterinàries generen.

L'efectivitat de la medicació es va demostrar en la vigília d'Any Nou del 2012, quan 182 gossos amb un historial d'ansietat aguda i por associada amb el soroll de focs artificials van rebre gel dexmedetomidina (89 gossos) o un placebo (93 gossos).

Els propietaris van avaluar els efectes generals del tractament, així com els signes i el grau d'ansietat i por de les seves mascotes en diversos moments predefinits abans i durant aquesta festivitat, segons el protocol seguit en l'estudi.

Els resultats van demostrar que la majoria dels gossos -un el 72% - va presentar un efecte positiu al tractament amb dexmedetomidina. Amb el grup de control amb placebo, només el 37% dels gossos va tenir una bona reacció.

Els gossos que van prendre el fàrmac van mostrar menys signes de por i ansietat -com tremolor, vocalització (ploriqueig, lladrucs, grunyits, udols), ritme i micció inapropiada- que els gossos en el grup de placebo, tot i el soroll dels focs artificials.

"La dexmedetomidina va reduir significativament els comportaments relacionats amb la por i l'ansietat al llarg del temps, i l'efecte general i l'èxit del tractament es van trobar superiors al placebo", conclouen els autors, que asseguren que la dosi utilitzada va ser segura i sense cap efecte sedant clínic important.