Tenir un gat pot arribar a costar 522 euros a l'any i un gos pot ascendir a 733 euros

Mantenir un gat pot suposar un cost de fins a 522,27 euros a l'any i la despesa d'un gos varia entre els 217,72 euros i els 733 euros. Així ho revela un estudi dut a terme pel comparador de preus idealo.es, que detalla també que els costos inicials per tenir un gat poden ascendir a 235,84 euros de mitjana mentre que els d'un gos se situen al voltant dels 266 , 82 euros.

En concret, pel que fa a despeses relacionades amb la higiene, els gats necessiten d'una caixa de sorra (de mitjana 11,96 euros), un recollidor (uns 4,27 euros) i d'un raspall (al voltant de 3,04 euros ), fet que suposa un cost mitjà de 19,27 euros. Per la seva banda, els gossos necessiten un raspall (de mitjana 6,99 euros), xampú (al voltant dels 9,96 euros) i un esprai antiparasitari (prop de 13,50 euros), el que suma un cost mitjà de 30 , 45 euros.

Al voltant de temes de seguretat, en el cas dels gats es recomana comptar amb una gatera per la porta amb xip (uns 14,97 euros) i una xarxa per al balcó (al voltant de 14,87 euros), fet que suposa una despesa de 29,84 euros de mitjana. En el cas dels gossos, la despesa total seria d'uns 14,49 euros, incloent un collaret lluminós (al voltant de 9,04 euros) i un morrió per aquelles races que ho necessitin (uns 5,45 euros).

Entre les despeses inicials s'inclouen també les primeres vacunes que necessiten les mascotes i que tenen de mitjana un cost d'entre 100 i 105 euros.

L'estudi revela també el cost inicial de menjadors i abeuradors per als animals, amb un preu mitjà de 3,82 euros per als gats i 4,49 euros per als gossos. Pel que fa a les mantes i llits necessàris, la despesa mitjana per a un gat és de 7,20 euros, mentre que el d'un gos és de 27,98 euros, a causa de la grandària dels llits que precisen algunes races.

D'altra banda, a l'hora de realitzar viatges, s'han d'incloure productes com un transportí (9,95 euros), un collaret antiparasitari (8,37 euros) i unes pinces per paparres (4,77 euros) en el cas dels gats, amb una despesa mitjana de 23,09 euros. Per al transport dels gossos, cal un collaret (7,95 euros), una corretja (6,99 euros), unes bosses higièniques (15,58 euros de mitjana per a tot l'any), i un transportí (41,99 euros), de manera que el cost mitjà en aquesta categoria és de 72,51 euros per a gossos.

L'estudi recull també despeses inicials destinats a la diversió i l'exercici dels animals que inclouen un rascador de diversos nivells (47,63 euros) i una canya amb plomes (4,99 euros), el que comporta una despesa mitjana de 52, 62 euros per a gats. D'altra banda, per als gossos, l'informe esmenta un mossegador (11,90 euros) i una pilota (7,39 euros), amb una despesa mitjana que ascendeix a 19,29 euros.

A més, el manteniment d'una mascota inclouria unes despeses anuals, entre els quals destaquen visites al veterinari, que suposen un mínim de 50-55 euros a l'any, que es poden veure incrementats en cas de malaltia.

Així mateix, en el cas dels felins s'han de tenir en compte les despeses de la sorra (uns 72 euros anuals) i alimentació (400,27 euros de mitjana). Per als canins, la despesa en menjar variaria entre els 162,72 i els 678 euros anuals, depenent de la mida.

En aquest sentit, el Country Manager d'idealo.es, Adrián Amorín, recorda que tenir un company de quatre potes, "a més d'una alegria per a la casa, és una responsabilitat que cal assumir i que pot suposar una despesa elevada".