«La Lola ens ha salvat la vida»

«Lola va començar a esgarrapar la porta del dormitori. Em va despertar i, quan vaig anar a obrir-li, vaig veure que el saló estava ple de fum negre ». Tània, una jove de 22 anys de Xàbia, no té cap dubte que la passada matinada la seva gossa li va salvar la vida a ella i al seu company, de 27 anys. «Ens ha salvat, segur. Si no ens avisa, l'incendi hauria anat a més », afirma.

Aquesta jove viu a la casa de la seva família en el Primer Muntanyar de Xàbia (avinguda Mediterrani). A la planta baixa, hi ha el restaurant la Masia de la Sal, que gestiona la família i que ara, a l'hivern, està tancat, i al primer pis es troba l'habitatge. La passada matinada, al voltant de les 6 hores, es va iniciar un incendi a la sala. Tania i la seva parella dormien com un tronc. El focus del foc va ser la televisió. Va començar a generar-se molt fum negre i tòxic. Per sort, Lola, una gossa de 8 anys, dorm a la sala i de seguida va advertir que els seus amos corrien perill.

«Altres nits també grata la porta perquè vol entrar amb mi. Li obro i la deixo passar. Encara sort que aquesta matinada també ho ha fet », va insistir Tania.

Els joves van poder trucar a corre-cuita a la policia local i els bombers, que van sufocar amb rapidesa les flames. Amb tot, el fum ha ennegrit les parets. «Tenim totes les finestres obertes perquè es ventili. Tot va quedar en un petit incendi i va ser així gràcies a que Lola ens va avisar ».

La jove ja tenia clar com recompensar a la seva mascota. «Quan he vist de la que ens ha lliurat, he pensat: 'Déu meu Lola, aquesta nit et compro un bon chuletón'».

Tania va explicar que aquesta gossa és molt fidel i, amb el temps, s'ha anat tornant més tranquil·la. La mare de la jove se la va quedar només néixer. Era l'únic cadell d'una ventrada que s'havia quedat sense amo i l'anaven a sacrificar. Aquesta família el va adoptar. «És un pastor alemany però també té alguna cosa de pastor belga i de llop. Ja veus que borda molt, però no és agressiva», va precisar la seva propietària.

Tania va explicar que en un incendi ocorregut fa uns dies al carrer Río Mundo de Xàbia (va cremar un cotxe i es va calar la tanca d'un xalet) també un gos va despertar als seus amos en plena nit. «La noia és amiga meva. Acabaven d'adoptar un gos. Va començar l'incendi i va anar a l'habitació on dorm la mare de la meva amiga i va començar a llepar-li la cara. La va despertar i, quan va sortir al carrer, va veure que el cotxe estava en flames », va relatar aquesta jove.