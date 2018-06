Organitzen una gran batuda per localitzar un gos perdut diumenge al matí

Un grup de persones han organitzat per diumenge al matí una gran batuda per localitzar un gos perdut. El col·lectiu, que s'ha organitzat via xarxes socials, fa una crida a la col·laboració i ofereix una important recompensa econòmica, de 500 euros, a qui el localitzi.

El Zack, un gos d'atura de 6 anys, va desaparèixer diumenge passat mentre passejava amb la seva mestressa i un altre gos per la zona propera a l'autopista, als camps de Viladordis, a Manresa.

Per causes que es desconeixen, el gos, que porta xip d'identificació i que vestia un arnès en el moment de la desaparició, no va tornar després de jugar en un dels camps.

Un cada cop més gran grup de ciutadans va començar a buscar-lo a principis d'aquesta setmana, penjant cartells a diferents punts adjacents al lloc de la desaparició.

Veient que, de moment, no hi ha hagut èxit, s'ha decidit organitzar aquesta batuda, que començarà aquest diumenge, a les 9 del matí, a l'explanada davant l'ermita de la salut de Viladordis.

Els organitzadors ja han declarat que, en cas que el gos aparegui abans, la mobilització es convertirà en una passejada canina de celebració.