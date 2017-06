Consells sobre la liposucció que has de tenir en compte

Les setmanes que formen les vacances d'estiu són el moment que moltes persones utilitzen per passar per la sala d'operacions per sotmetre's a intervencions de cirurgia estètica, sense haver de donar explicacions a caps, companys de treball, amics o familiars. En aquesta entrada volem compartir interessants consells sobre la liposucció que ens ha ofert el Dr. Diego Tomàs.

Com el Dr. Tomàs afirma, "la liposucció és la intervenció de cirurgia estètica més realitzada al món. Bé realitzada, i en els casos en què es recomana, els resultats són molt bons, aconseguint-se un remodelat de la silueta permanent. La liposucció és una solució idònia per a aquelles persones que presenten zones amb greix localitzat que no poden eliminar d'una altra manera".

Deu consells sobre la liposucció