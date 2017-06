Per què surten cabells blancs i qui en té predisposició?

Arribada certa edat ningú es lliura de les cabells blancs. Malgrat tot, a algunes persones els hi surten abans que a altres, i alguns tenen més que altres, fins i tot dins d'una mateixa família. Però quan surt el primer assalten els dubtes.

Així, la doctora Lidia Trasobares, cap del departament de Dermatologia de l'Hospital Universitari Príncep d'Astúries (Madrid), i professora associada de la Universitat d'Alcalá d'Henares (Madrid) desterra els principals els mites sobre els cabells blancs i desvetlla la realitat de les mateixes :



Mites sobre els cabells blancs

En primer lloc, arrencar els cabells blancs no n'evita l'aparició de nous, si bé avisa que fer-ho de manera "sistemàtica i repetitiva" pot conduir a una fibrosi del fol·licle i a la desaparició definitiva d'aquest cabell. "La depilació continuada d'un fol·licle, sí que pot conduir a la seva desaparició definitiva d'aquest pèl", insisteix.

D'altra banda, l'especialista destaca que no sortiran més cabells blancs per arrencar els que ja han vist la llum, atès que la calvíci és un procés fisiològic d'envelliment del cabell, i els cabells blancs apareixeran de forma progressiva independentment que s'arrenquin algunes.



Per què surten i qui té predisposició a això?

Trasobares ressalta que l'emblanquiment del cabell és un fenomen natural en l'ésser humà associat a l'edat i a l'herència. "Es caracteritza per un esgotament del 'melanòcit' a la síntesi de melanina que condueix a una absència de melanina al fol·licle pilós. Es calcula que entre un 6 i un 23% de la població mundial tindrà un 50% del cabell amb cabells blancs a els 50 anys", precisa.

A més, indica que l'aparició de cabells blancs abans dels 20 anys en la població caucàsica i dels 30 anys en negres es considera canície precoç. "La canície precoç pot ser hereditària o associar-se a altres malalties fonamentalment d'origen autoimmune. S'ha de diferenciar de malalties genèticament determinades que cursen amb pèl blanc", ressenya.

Sobre el creixement dels cabells blancs, la dermatòloga subratlla que s'ha demostrat que els pèls de la barba creixen més ràpid si són blancs que si són negres.

A més, "les persones de pèl gruixut tendeixen a un emblanquiment més precoç que les de pèl fi", afegeix, mentre aclareix que "no s'ha demostrat que el cabell blanc sigui més feble que el pèl pigmentat".

Pel que fa al color dels cabells blancs l'especialista de l'Hospital Príncep d'Astúries necessita que aquestes no són realment blanques. "Es tracta d'un efecte òptic de la llum que emmascara el color groguenc intrínsec de la queratina del pèl. En un mateix pèl es poden veure diferents tons de color de normal a blanc i la barreja de pèls blancs i acolorits és el que dóna al cabell un aspecte gris", adverteix.



Factors que afavoreixen la seva aparició

Finalment, fa esment als factors que afavoreixen els cabells blancs:

Genètics: La canície precoç té un component hereditari.

Síndromes associats a envelliment prematur, com la progèria.

Malalties autoimmunes com l'anèmia perniciosa per dèficit de vitamina B12, els problemes tiroides, el dèficit de ferro o de coure.

Estrès: pot conduir a una caiguda de cabell que en recuperar-ho farà amb pèl més fi i menys pigmentat que l'original, i donant un aspecte inicialment més clar al cabell.



"Una altra situació descrita en diverses ocasions al llarg de la història és l'emblanquiment brusc associat a una situació d'estrès molt sever, com el referit abans de l'execució de Maria Antonieta o Thomas More, també el que va patir l'emperador indi Shah Jahan després de la mort de la seva esposa, per a la qual va fer construir el Taj Mahal, o fins i tot en supervivents de la Segona Guerra Mundial ", explica.

Sobre aquest assumpte incideix que, encara que es desconeix la causa exacta, sembla que no van ser emblanquiments "de la nit al dia" com expliquen algunes històries, sinó associades a una forma de caiguda de cabell, que és la 'alopècia areata', per la qual es pot perdre el pèl en pocs dies o setmanes i que en repoblar ho fa amb cabells blancs.

Fumar: "No està clar que acceleri l'aparició de cabells blancs però ha d'evitar-per no accelerar l'envelliment".

L'exposició solar no influeix en l'aparició de cabells blancs, encara que si pot aclarir el cabell.

El cabell canós és un marcador de malaltia cardiovascular: l'aterosclerosi i l'envelliment del cabell comparteixen mecanismes similars, com l'estrès oxidatiu, l'alteració en la reparació de l'ADN i la senescència dels mecanismes cel·lulars.