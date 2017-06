Obre portes la 20a edició de la 080 Barcelona Fashion

La vintena edició de la 080 Barcelona Fashion ha obert les portes aquest dilluns al migdia amb les desfilades de Daniel Rosa i Krizia Robustella, després de les presentacions de les marques infantils Bóboli i Little Crative Factory. El conseller d´Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha valorat la importància d'aquesta setmana de la moda, que durarà fins al 30 de juny, com a aparador per mostrar la moda catalana arreu del món. "Donem suport a la 080 perquè és una forma eficaç de promoure tot un sector", ha afirmat el conseller. Aquest any, seran un total de 37 dissenyadors i marques els encarregats de presentar les seves propostes.

La passarel·la ha recuperat el protagonisme a partir de les 16:00 hores, amb la desfilada de Òscar León, i continuarà així durant la tarda amb la participació d´altres firmes com Miquel Suay i Antonio Miró. Així, del 26 fins el 30 de juny, el recinte modernista de l´Hospital de Sant Pau a Barcelona acollirà les propostes de creadors i firmes per a la temporada primavera-estiu 2018. Una edició que, segons el seu director, Miquel Rodríguez, pretén posar Catalunya com a "capdavantera al món de la moda". "És una possibilitat molt important de fer una projecció internacional de la nostra marca", ha coincidit la CEO de Bóboli, Arancha Algás.

A més, també s'estrenen en aquesta ocasió alguns creadors emergents com Mietis, Jnorig, Colmillo de Morsa i AMT. En referència a les noves participacions, el dissenyador Daniel Rosa ha destacat que la participació en aquest esdeveniment és molt important per a les marques que comencen. "És un impuls perquè és una passarel·la que ja té un nom i un recorregut i això ens enriqueix" ha afirmat el guanyador del Premi Nacional al Disseny Emergent.

Al llarg de la setmana hi ha previstes diverses activitats paral·leles relacionades amb el món de la moda, com la celebració de la 4a edició del Barcelona Fashion Showroom, la 3a edició del 080 Investor Day, el Fórum d´Inversió Internacional de la Indústria de la Moda o el Textmeeting by Texfor 2017, que aplegarà a professionals del sector de tot l´estat per parlar del futur de la industria. A més, al llarg de la setmana, tindrà lloc el Neo 2 Photo Shoot Contest, on estudiants de disseny i fotografia competiran per el millor reportatge de moda.

De forma excepcional, amb motiu de la 20a edició i del 10è aniversari –es tracta d'un esdeveniment que es fa dos cops l'any–, també s'han programat activitats especials al llarg de la setmana que tindran lloc a les nits de la 080 Barcelona Fashion entre les que es troba la desfilada de la firma catalana Macson, la presentació de la primera col·lecció del coreògraf, ballarí i model, Rafel Amargo o el concert d'Andrea Motis, emmarcat en el Festival Músiques del Món.