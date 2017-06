Des de fa uns anys la pell bronzejada està criminalitzada, però hem de tenir en compte que el sol ens dóna una infinitat de coses bones: ens aixeca l'ànim, reforça els nostres ossos, dóna un aspecte més atractiu a la nostra pell i, com ens recorda la doctora Montserrat Pérez, dermatòloga (Clínica Dermatològica de Moragas i Caldes de Boí in You Skin), elimina els microorganismes de la nostra pell, ajuda en la síntesi de Vitamina D (de la qual sembla que mitja Espanya està en dèficit) i és un bon tractament per a certes malalties de la pell. Per això avui t'anunciem que un bronzejat saludable és possible... i recomanable...

Avui, en plena revetlla de Sant Joan, moltes persones es banyaran al mar per primer cop aquest any. Per a tots ells i per als que ja ho han fet anteriorment o ho faran més endavant, va dedicada aquesta entrada.

El sol ens dóna moltes coses bones, sí, però com que no volem tancar els ulls als efectes negatius del sol, te'ls recordem, novament, de la mà de la doctora Pérez. Entre els principals efectes negatius del sol destaquen les cremades solars, les taques, l'engrossiment de la pell (hiperplàsia epidèrmica), el fotoenvelliment, les lesions en l'ADN (mutacions genètiques) i la possible aparició d'un càncer de pell. Així doncs ja saps al que t'enfrontes si no segueixes els nostres consells per a un bronzejat sa.

Novament recorrem a la doctora Pérez, que ens recorda que el sol no és la principal causa d'envelliment cutani, cosa que ens diuen amb freqüència... Segons ens explica, la principal causa és la genètica (hereditària) i la cronològica (anar sumant anys... naturalment), el segueixen els factors ambientals, com el clima, les drogues, el tabac, l'estrès, la dieta i les malalties. En tercer lloc arriba el fotoenvelliment, amb factors també genètics, cronològics i les dosis d'UV.

Com aconseguir un bronzejat saludable

En primer lloc, és fonamental conèixer el fototip al qual pertanyem. Per norma general, les persones mediterrànies pertanyen al Fototipus III (cabell castany, ulls grisos / marrons, es cremen rarament i es bronzegen sempre. Però com sempre hi ha excepcions, t'animem a llegir la nostra entrada: Identifica el teu fototip cutani i quin índex de protecció solar necessites.

D'altra banda hem de tenir en compte que no n'hi ha prou amb protegir-nos dels UVA (que causen fotoenvelliment) i els UVB (els causants de les cremades) sinó també dels IR (infrarojos). En aquest aspecte et recomanem una altra lectura, la de la nostra entrada: Quins danys causen els raigs infrarojos sobre la pell i com he de protegir-me?

Ja sabem quin és el nostre fototip i també sabem com actuen els raigs solars, ara hem de triar els fotoprotectors més adequats i hem de decidir a quins filtres escollir. Sobre això també et podem donar informació, explicant les Veritats i mentides sobre els filtres solars.

Algunes propostes...