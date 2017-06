Consells i pentinats per a després d'una capbussada

La sal del mar i el clor de la piscina poden danyar el cabell, ja que eliminen la humitat natural d'aquest, deixant-sec i sense brillantor. Aquests danys fan que s'enredi, es crespi, es torni més indomable i que totes ens fem la mateixa pregunta només sortir de l'aigua: Què faig ara amb el meu cabell?

Per evitar que el cabell es faci malbé amb el sol, el salnitre i el clor és necessari seguir una sèrie de recomanacions des del moment en què sals de l'aigua fins que arribes a la dutxa de casa. Però si el que vols és saber com domar després del bany, aquí et donem una sèrie de consells que t'ajudaran a lluir una cabellera perfecta.

· Pentina els cabells. Hi ha diversos productes que t'ajudaran a portar a terme aquesta àrdua tasca gens més banyar-te al mar o a la piscina. Molts d'ells tenen a més propietats que t'ajudaran a protegir el cabell contra els raigs UV.

· No deixis que et toqui el sol amb laca o escuma en el cabell. Quan aquests productes s'eixuguen tornen el cabell més trencadís i poden fer que es trenqui.

· Si la calor és molt forta sempre pots amb un bonic barret, pamela o gorra. D'aquesta manera evitaràs exposar el pèl als raigs UV i t'estalviaràs haver de domar-lo. Ja que aquests estris (igual que les diademes o pinces metàl·liques) s'oxiden i poden danyar el cabell.

· Si tens els cabells llisos una forma de dominar-després del bany és retirar-lo de cada costat de la cara amb un parell de forquilles. Però, si per una casualitat et tornes a banyar, recordeu-vos de retirar-les.

· Una idea molt senzilla per mantenir a ratlla els cabells a la platja o a la piscina és utilitzar un mocador. A manera de turbant, a l'estil 'pin up', com una cinta?... Amb una mica de traça podràs aconseguir un look ideal en molt poc temps.

· Les trenes estan de moda! Aquest pentinat torna aquest estiu, ja que és senzill i molt afavoridor. Prova de trenar-te el cabell just després de desenredar. Si t'apliques un condicionador, et serà molt més senzill.

· Una còmoda cua o monyo són sempre l'opció més senzilla per domar els cabells després d'un bany a la platja o la piscina. D'aquesta manera evitaràs així la calor que es passa en portar els cabells deixats anar i aconseguiràs un millor bronzejat en retirar el pèl de la cara i les espatlles.

· Els cabells curts són molt més fàcils de manejar després d'un bany. Pots provar de pentinar-tot cap enrere o a moure-ho de la forma que millor et quedi, segons el tipus de tall

· Si el teu cabell és massa sec i et vols anar directament a casa, abans de sortir de la platja o la piscina pots aplicar-te una mascareta hidratant i recollir el cabell en un monyo. D'aquesta manera el producte anirà fent el seu efecte tot el camí de tornada.

· Un cop a casa, renta'l bé amb xampú i aplica't una màscara (o retira-la si ja te l'has posat a la platja). Si has passat moltes hores al sol i el teu cabell s'ha cremat pots aplicar-te un sèrum nutritiu o un esprai regenerador de puntes per sanejar.