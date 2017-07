Així es cuiden els homes per estar més guapos a l'estiu

A les dones ens agraden els homes que es cuiden, però segons un estudi realitzat per Gillete, només una de cada deu dones pressionen a les seves parelles perquè es cuidin més a l'estiu. I és que sembla ser que no cal pressionar-los perquè, segons revela l'estudi, el 54% dels homes incrementa la seva cura personal per estar més guapos els mesos d'estiu.

I en quins punts l'incrementen? Es perfumen més? Es dutxen més? Van més vegades al barber a retocar el cabell o la barba? No! Una de les majors preocupacions de l'home és estar ben depilat. I una de les principals raons són les higièniques, però també perquè consideren que tenir la pell lliure de pèl és més còmode. Però també consideren que així lliguen més... i no van mancats de raó! perquè segons l'enquesta, un 66% de les dones no toleren els homes amb pèl a l'esquena.

Una altra cosa que preocupa a un alt percentatge d'homes, sobretot per estar guapos a l'estiu, és el pes... Un 72% d'aquests reconeixen que necessiten perdre alguns quilos. Ells parlen d'una mitjana de 5 quilos, però elles són més benèvoles... només el 48% de les dones pensen que la seva parella necessita perdre algun quilo... concretament 4.

Però sembla que els hàbits masculins de cura personal estan en el punt de mira de les marques, perquè Axe també ha fet una enquesta entre joves milennials. Les seves revelen que el 54% dels joves manifesta que l'ús d'una fragància li fa sentir-se més atractiu i / o segur de si mateix. A més, els joves reconeixen la importància de la cura personal, així ho manifesta el 82% dels enquestats.

Quan se'ls pregunta pels productes imprescindibles per a la seva cura personal, 8 de cada 10 tria com a primera opció el desodorant, seguit en segona posició el gel de dutxa (69%) i el perfum com a tercera elecció (59%). Les dones coincideixen amb els homes en la importància de la cura personal, apreciant especialment en ells l'ús de fragàncies mitjançant desodorant (77%) i perfum (63%).

Com a dada curiosa, gairebé la meitat dels joves espanyols (47%) afirmen dedicar diàriament més de 15 minuts a la seva cura personal.