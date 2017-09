Què conté el millor necesser per al gimnàs?

Consells per fer un kit de bellesa per al gimnàs.

T'has apuntat al gimnàs després de les vacances? A l'estiu, no ens hem estat de res (els gelats, els menjars improvisats, àpats a les terrasses...), i ara és la bàscula qui ens recorda aquests excessos. Si has començat setembre amb el famós propòsit d'anar al gimnàs (que has anat allargant des de gener), t'interessarà molt aquest article. A més d'apuntar-te, pepara't un exquisit kit de bellesa que t'animi a fer exercici. Si ets una bona esportista, també t'encantarà aquest post. Per totes vosaltres, us expliquem com aconseguir el millor necesser per al gimnàs.

Per abans



Per a realitzar qualsevol activitat física, és imprescindible optar per peces còmodes que permetin fer els moviments sense impediments. La cua de cavall i el monyo són els millors pentinats per fer esport ja que impedeixen que els cabells caigui sobre la cara i dificulti la visió.

Si vas al gimnàs després de la feina, el més segur és que portis una mica de maquillatge que pots deixar-te o eliminar amb tovalloletes desmaquillants (possiblement el format més còmode de remoure per portar en un necesser). Les Tovalloletes Desmaquillants Express. Rostre, ulls i llavis, de Bourjois són una gran proposta per eliminar el maquillatge d'una forma ràpida i eficaç.

No obstant això, no tens per què desmaquillar per fer esport, només cal tenir els cosmètics adequats per a l'activitat física. Fa uns mesos, Primark va llançar Pg... workout una línia específica per a les esportistes amb productes resistents a la humitat i a les taques. Per lluir una pell impecable, aposta pel Light Brown Bb Estic, que cobrirà el teu rostre amb un vel de color impecable. El seu preu: 3,50 €

Per evitar desastres mentre estàs al gimnàs, opta per la Sport Waterproof Màscara, de Eyeko, formulada amb extracte de fruita i col·lagen. Reforça el volum dels teus pestanyes i les deixa ben negres fins que tu ho decideixis. El seu preu: 16 €

Per després



Quan acabem de fer esport, no hi ha res que ens vingui de gust més que donar-nos una bona dutxa. Hem alliberat tanta adrenalina que estem esgotats, així que l'aigua aconsegueix relaxar-nos i fer-nos sentir fenomenal. La sensació d'alleujament i de benestar del Gel de Dutxa Relaxant de l'Occitane en Provence és ideal per a aquest moment. La seva fórmula escumosa i delicada neteja la pell sense dessecar. El seu preu: 15 € / 250ml

Si no t'has desmaquillat abans de fer esport, fes-ho durant la dutxa amb el Sota la Dutxa Desmaquillador Pell Normal de Nivea. De textura cremosa, combina l'hidrogel i oleogel per eliminar el maquillatge d'una manera suau i plaent.

Després de la dutxa, afegeix més frescor i bon aroma al teu cos, amb el Desodorant Spray de Citrus de Weleda, una fórmula unisex que neutralitza la mala olor sense alterar la regulació natural de la pell. El seu preu: 11,85 € / 100ml

I per hidratar bé la pell, no t'oblidis a casa Tríxera Bàlsam Nutri Fluid de Eau Thermale d'Avène, que calma les irritacions i hidrata la teva pell en profunditat. El seu preu: 19,40 € / 200ml

I per potenciar els resultats de l'exercici, et recomanem dos productes. L'Spray Reductor Utilitza & Go de Somatoline Cosmetic és ideal per portar en una bossa d'esport i s'aplica d'una manera fàcil i ràpida després de la dutxa. De textura lleugera, redueix l'acumulació de greix, drena l'excés de líquids i activa la microcirculació cutània. El seu preu: 36,90 € / 200ml

El segon aliat és el E'lifexir Dermo Fitness, de Phergal, un gel lipoescultor que fomenta la fermesa de la pell, accelera el metabolisme de la crema, gràcies al potent actiu Firm Up Complex. S'aplica a les zones a tractar, amb un suau massatge, dues vegades al dia (matí i nit). El seu preu: 15 € / 200ml