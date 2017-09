Adéu a la papada, amb els millors consells i cosmètics!

Saps què és el "text neck"? Ens passem el dia amb el nostre smartphone, revisant el correu, actualitzant les nostres xarxes socials i intercanviant missatges de WhatsApp. Baixem el cap, mantenim la posició de tensió descendent durant uns minuts i repetim aquest moviment en una infinitat d'ocasions. Els joves, que passen una mitjana de tres hores diàries interactuant amb el telèfon, mantenen el cap en aquesta posició durant 210 minuts al dia. El resultat? "El text neck" o "coll smartphone", és a dir, l'envelliment prematur d'aquesta zona, que ja tendeix a perdre fermesa de forma natural i que sol conduir a l'aparició de la maleïda papada, embellida sota el terme dels "cercles de Venus ".

Tant si és per la dependència al mòbil com si és per la manca de fermesa natural, hi ha una sèrie de trucs i cosmètics eficaços per combatre la papada o doble mentó. Per evitar el "text neck", col·loca el telèfon intel·ligent a l'altura de la mirada perquè puguis mantenir el cap recte mentre mires el mòbil, creant un angle recte entre la barbeta i el coll.

Els millors consells



En primer lloc, és important que sàpigues que la pell del coll és més fina que la de la cara i això fa que sigui més feble i més procliu a visibilitzar els signes de l'edat. El problema estètic més comú del coll és l'aparició de la papada o doble mentó, un plec que dóna sensació d'excés de volum. Marta García Esteticistes et proposa una sèrie d'exercicis de gimnàstica facial per combatre la papada quan encara és incipient i poc pronunciada.

Aixeca la barbeta, col·loca la mà sota de la mandíbula i estira cap endavant i cap amunt. També es recomana obrir amb suavitat la boca i mantenir aquesta postura durant uns segons.

Repeteix 10 o 12 vegades aquest moviment: boca obert al màxima, mou la mandíbula inferior cap a dins i cap a fora.

Treu el llavi inferior cap a fora creant tota la tensió que puguis. Fes-ho asseguda en una cadira, inclinant el cap enrere i amb els peus recolzats a terra. Mantingues la posició durant 10 segons i relaxa't. Reitera el moviment deu vegades al dia, com a mínim.

També amb el cap cap enrere, pressiona la llengua contra el paladar i compta 40 segons. Almenys, una vegada al dia.

En la mateixa posició, arrufa els llavis i intenta "besar" el sostre. Repeteix el moviment en cinc ocasions.

Obre la mandíbula en forma de "O" sense obrir la boca i aguanta la tensió durant 20 segons. Aconseguiràs resultats si reiteres l'exercici deu vegades al dia.

