Per què em cau el cabell?

La caiguda del cabell segueix sent el problema estètic que més preocupa als homes, però també a moltes les dones. Els uns i els altres es pregunten la raó i què poden fer per evitar la caiguda. Aquestes són algunes de les respostes als dubtes més freqüents.

Quina és la raó que un cabell caigui?

La caiguda del cabell està directament relacionada amb l'envelliment accelerat de la seva arrel. Això es deu al fet que el col·lagen, abans flexible en un cabell sa, es torna dens i rígid i empeny el cabell de forma prematura a l'exterior. Aquesta rigidificació del col·lagen trenca el ritme del cicle capil·lar que s'escurça donant lloc a cabells més fins i que cauen amb més freqüència, dia a dia.

Quines són les principals causes de la caiguda del cabell?

Estrès lleu o intens el 29%

Canvi d'estació 13%

Embaràs 10%

Menopausa 7%

Fatiga 3%

Altres 19%

No sap el 28%



Què maltracta el nostre cabell?

Les condicions mediambientals que tenen un efecte nociu acumulatiu, com l'exposició excessiva als raigs UV, el contacte amb l'aigua de mar durant les vacances, tractaments de permanent, decoloració i tint realitzats amb massa freqüència.

Com podem detectar una caiguda anormal?

És normal perdre entre 60 i 100 cabells per dia. Aquests cabell es troba generalment al matí al coixí o es queden a la pinta o en el raspall. Si aquesta xifra es dispara, podem parlar de caiguda, si a més cada vegada que passem la mà pels cabells, alguns es queden en ella.

Com afecta la seva caiguda del cabell a l'home?

Al 54,7% dels espanyols se li cau el cabell. Segueix sent la seva major preocupació estètica i causa de la pèrdua de seguretat i autoestima.

Com afecta la dona?

El 54% de la població femenina en edats compreses entre els 18 i 44 reconeix patir aquest problema. El viuen tan malament com els homes o pitjor. Si és el cas, els cabells cauen de forma difusa i sobtada, encara que la seva reposició és més ràpida. Quan la cabellera de la dona comença a despoblar-se, l'home ja està gairebé calb.

Per què cau amb més freqüència a la tardor i a la primavera?

Aquest fet està clarament demostrat però no té una explicació científica. Tot són hipòtesis, com ara que l'estrès sofert durant l'estiu i durant l'hivern, a causa de les temperatures extremes, fan que a la tardor i a la primavera el cabell tingui tendència a caure.

Com funciona la cosmètica anticaiguda?

Atura el procés d'inflamació que accentua la caiguda del cabell. Activa la microcirculació sanguínia, estimula la regeneració cel·lular, aporta principis actius (vitamines, minerals i oligoelements) que hidraten, flexibilitzen la fibra capil·lar i estimulen el creixement natural del cabell.

Algunes propostes cosmètiques

Anaphase + Xampú Crema de Ducray, és el millor preparador del cabell per a qualsevol tractament anticaiguda, gràcies a la seva fórmula estimulant que torna el volum i li atorga al cabell força i vigor. Combina-ho amb el Neoptideloción Dona o Neoptideloción Home, que afavoreix el creixement capil·lar en cada cas. El seu preu: 13,75 € / 200ml

Densitats-solutions Bàlsam densificador Reconstituent, de la línia Dercos, de Vichy. Després del rentat amb el xampú redensificant, aquesta fórmula amb Rhamnose i Ceramides reforça la fibra de manera intensa sense donar-li pes al cabell. Preu del xampú + bàlsam i concentrat: 75 €

Force Kératine, de Klorane, és una innovadora fórmula anticaiguda que frena la caiguda, gràcies a la sinergia de la quinina, la queratina, la cafeïna i la Vitamina B. El seu preu: 46,88 € / 125ml

Hair-Loss Control Cryo Treatment Concentrate Treat Naturtech, de Montibello. Aquest tractament intensiu del cuir cabellut repara i estimula el fol·licle pilós, millorant l'anclatge del cabell i afavorint l'absorció de nutrients. Per frenar la caiguda del cabell, aporta hidratació a la cabellera. El seu preu: 45,90 €. Per obtenir millors resultats combina-ho amb el xampú de la mateixa gamma. Si la caiguda és crònica, i d'origen hereditari (molt comú en els homes), opta pel kit Hair-Loss Control Chronos.

Innéov Densilogy és un nutricosmètic de Vitamina D, Omega 3 i Zinc que actua des de l'interior del bulb capil·lar per augmentar el volum i la densitat. El seu preu: 28,95 € / 60 càpsules. La marca també ofereix una versió específica per a la caiguda masculina.

Càpsules Anticaiguda Capilar Home Forte, de Innovage, és un tractament especial ideat per l'alopècia androgènica que contribueix a la conservació del cabell i al seu creixement, actuant sobre les tres causes de la caiguda: hormones, nutrició i estrès. El seu preu: 44,90 € / 60 càpsules.