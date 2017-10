Com utilitzar correctament la crema hidratant facial?

La crema o loció hidratant facial és un dels productes imprescindibles en la nostra rutina de cura facial, però... la utilitzem correctament? Doncs la veritat és que no sempre ho fem bé... No et preocupis, no et complicarem la vida ni molt menys, només volem donar-te algunes pautes que potser desconeixes...

Una pell hidratada manté la seva joventut, però amb el pas del temps la seva capacitat de retenir aigua disminueix. És llavors quan es fan més evidents la sensació de tibantor, manca de flexibilitat, pèrdua de suavitat, coïssor i descamació. Aquests símptomes molestos i inconfusibles delaten que la teva pell està deshidratada.

Per mantenir l'equilibri d'aigua cal aportar a la pell una bona hidratació quotidiana amb l'ús d'hidratants eficaços. Aquests productes, cada vegada més sofisticats, hidraten més i millor i, el que és més important, per més temps.

La majoria dels productes hidratants milloren la hidratació (valgui la redundància) de la pell en limitar l'evaporació de l'aigua i/o fixant la hidratació a la capa externa de la pell amb humectants com la glicerina. La pell té el seu propi sistema d'hidratació, les aquaporines, canals microscòpics que transporten l'aigua entre les cèl·lules de la pell i potencien el sistema d'hidratació de la pell des de l'interior.

Quan i com hidratar la pell



Cada dia, al matí ia la nit, has d'utilitzar un producte d'hidratació (amb o sense tractament), però sempre després d'haver netejat perfectament el teu rostre.

Pots seguir el ritual de doble neteja o utilitzar, simplement, un desmaquillant micel·lar en forma d'aigua o de llet, però és importantíssim que la teva pell estigui sempre neta i tonificada abans d'utilitzar la crema hidratant. Sense aquest pas els altres productes perden eficàcia. I és que la brutícia s'acumula en els porus generant impureses i excés de sèu, i les cèl·lules mortes van generant una capa que entorpeix el sistema de regeneració.

Perquè les cremes funcionin, han de poder penetrar. Si la pell està plena d'impureses, no tenen per on fer-ho.

Recorda que també és molt important realitzar un peeling setmanal, amb l'exfoliant més adequat per a la pell.

En quin ordre utilitzo les meves cosmètics



En cosmètica l'ordre dels productes sí que és important, per això has de tenir molt en compte l'ordre d'ús dels cosmètics facials. Després de netejar i tonificar, el primer és utilitzar el contorn dels teus ulls, que aplicaràs a petits tocs amb el dit anular, per tot l'àrea orbicular. Després pots aplicar el sèrum que millor s'adapti a les teves necessitats i, finalment, l'hidratant facial.

N'hi ha que utilitzen el sèrum abans del contorn d'ulls, però nosaltres sempre hem optat per aquesta forma d'utilització que ens han recomanat veritables especialistes...

Textura i aplicació



Cada persona és un món, ens ho has llegit en més d'una ocasió, per això no ens agrada generalitzar, però en línies generals, amb l'arribada de fred la pell agraeix textures que li abriguin, per això si la teva pell és normal et vindrà molt bé una textura en crema i si és seca o molt seca, el millor són les cremes hidratants riques. A l'estiu -o quan la pell és grassa- les textures més agradables són les locions, perquè són més lleugeres i no et fan suar.

Pel que fa a la forma d'aplicació, els experts recomanen que posis una quantitat de crema que podria ser com la mida d'un pèsol al palmell de la mà, la reparteixis -escalfant-la lleugerament- en les dues mans per, després, anar pressionant el teu rostre delicadament, a tocs. Ens encanta com ho explica aquest vídeo de Clarins.

Denise Barthe, directora internacional de formació de Clarins, recomana adaptar el ritme de les presions drenants: ràpid al matí per començar bé el dia i més lent a la nit, abans d'anar a dormir.

Algunes propostes interessants...



Ja saps quan i com utilitzar les cremes hidratants o de dia. Ara segur que t'agradarà veure les nostres propostes...

Fresh Hidration Hydra Life, de Dior. Aquesta crema sorbet, enriquida amb Malva i fulles de Haberlea, hidrata i nodreix la pell, la reequilibra i contribueix a reforçar les seves defenses naturals. La seva textura en gel-crema blau celadón ofereix un efecte refrescant completament embriagador. Hidratada durant 24 hores, la pell està llisa i radiant, satisfeta d'una sensació de frescor de llarga durada. Dia rere dia, està més saludable i resistent, la pell adquireix un aspecte tan radiant que desitjarà lluir al natural. El seu preu: 62 €.

Hydra-Essentiel Gel Sorbet Désaltérant, de Clarins. Gel fresc i no gras que proporciona a la pell una hidratació natural i duradora, essencial per a la seva lluminositat. La pell recupera la seva capacitat per retenir aigua gràcies a l'extracte de Fulla d'Aire bio, un potent activador de la hidratació natural que afavoreix la producció d'àcid hialurònic per la pell. La pell roman intensament hidratada, radiant i sense brillantors. El seu preu: 51 € / 50ml.

Hydra Beauty Micro Crème, de Chanel. La primera crema amb microbombolles de camèlia. Al cor de les seves microbombolles, l'extracte de camèlia es conserva en la seva forma més pura. És únicament en el moment de l'aplicació, que aquestes microbombolles es fusionen amb la pell hidratant-la en profunditat. Intensament emplenada i enfortida, la pell està radiant de bellesa. El seu preu: 83 € / 50ml.

Crema de Dia de Vitamina E, de The Body Shop. Crema rica i nutritiva, de fórmula no grassa, que proporciona una gran hidratació a la pell i la protegeix dels radicals lliures. Apte per a tot tipus de pells, fins i tot pells seques. Formulada amb Vitamina E, Karité de Ghana de Comerç amb comunitats. Proporciona 48 hores d'hidratació. El seu preu: 18 € / 50ml.

Hydrating Cloud Cream H2 Elemental Energy, de Dr. Perricone. Una crema nítida que ofereix una sensació fresca i hidratant que proporciona una nutrició rica en profunditat. La seva combinació única d'ingredients seleccionats aporta una hidratació immediata i intensa, ajudant a enfortir la barrera natural de la pell i prevenint la pèrdua d'humitat. El seu preu: 85 € / 50ml.

The Cure Cream, de Natura Bissé. Innovadora emulsió multi-activa que hidrata, repara i desintoxica intensament la pell des de la primera aplicació. Una completa "Cura de Bellesa" que manté la hidratació de la pell durant 24 hores, la reforça front a l'estrès diari i prevé l'aparició prematura de signes de l'edat. Ofereix una agradable sensació de "segona pell" que es fon a la cara, difuminant les arrugues i línies d'expressió, recuperant la lluminositat i augmentant la seva fermesa i elasticitat. La pell se sent més vellutada, llisa i suau.