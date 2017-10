Les pells joves, quines cures facials necessiten?

Quan s'és jove se sol pensar que no cal cuidar la pell: les arrugues trigaran a arribar i ens centrem en l'ús del desmaquillant. Però ja cap als 25 anys es compren que cuidar la teva pell mai està de més, que si li dediques temps sempre lluirà millor, i sobretot, que una rutina de cura facial no ha de ser molèstia, sinó un ritual de plaer. Per això, només cal tenir clar què necessiten les pells joves.

Fins als trenta, el mantell lipídic absorbeix amb facilitat els nutrients, de manera que la pell llueix llisa, elàstica i molt lluminosa. Després, les línies d'expressió comencen a aparèixer i la superfície cutània perd elasticitat. Si comencem aviat a cuidar la nostra pell, estarà més preparada per combatre l'envelliment, i el més important: lluirà radiant i revitalitzada cada dia. Però... quines són les atencions claus per a les pells joves? A més, d'una bona alimentació, la nostra pell necessita una bona rutina facial basada en neteja, hidratació i protecció solar.

La neteja



La cura bàsica per a qualsevol pell és la higiene facial, que s'ha de fer al matí i a la nit. A més del maquillatge, és imprescindible eliminar les impureses de la pell i esborrar el sèu de la superfície cutània.

En l'actualitat, hi ha una infinitat de fórmules desmaquillants. Tenim aigües micel·lars (suaus i còmodes), cosmètics en llet i crema (que són millors per a la nit), i la textura mousse.

Pel que fa als netejadors, també comptem amb una àmplia oferta. Els gels sabonosos són perfectes per a pells grasses i mixtes (i amb tendència acneica) mentre que els sabons sense alcohol són ideals per a la pell seca o sensible (així no es ressecarà). Per completar la rutina de neteja de les pells joves, aplica un tònic astringent amb un cotó, que ajudarà a tancar els porus.

Et recomanem



Mousse Micellaire Nettoyante de Payot. Aquesta escuma amb extractes de gerd garanteix una neteja total però molt suau, gràcies a la seva fórmula sense sabó. El resultat és una pell que guanya en frescor i suavitat. El seu preu: 23,00 € / 150ml

Phys-Ac Aigua Micelar Purificant, de-derma. La fórmula, molt respectuosa amb la pell, esborra el maquillatge dels ulls i el rostre, purifica la superfície i elimina impureses greixos. El seu preu: 12,21 € / 400ml

DermoPURIFYER Gel Netejador, de Eucerin. Amb una textura lliure d'olis, aquest cosmètic d'higiene facial és compatible amb qualsevol tractament anti-acné i redueix el sèu de la pell, gràcies al 6% amfòters. A més, garanteix una neteja total de la cara, eliminant la brutícia i el maquillatge. El seu preu: 12,95 € / 200ml

Normaderm Tònic Astringent Purificant, de Vichy, ofereix un efecte "peeling" per a la pell, que desobstrueix i tanca els porus, a més de matisar la pell. El resultat és una pell suau i sense impureses. El seu preu: 11,75 € / 200ml

La hidratació



Com hem comentat en una infinitat d'ocasions: l'aigua és la millor font de bellesa. Així que, si volem lluir una pell radiant a l'edat que sigui, hem d'apostar per una loció hidratant, que s'adapti perfectament a les necessitats de la nostra pell.

Per a les pells seques, és molt recomanable la Crema d'aigua Lleugera SPF20, de Eau Thermale Uriage. Regenera el cutis gràcies a la barreja dels beneficis de l'Aigua Termal i els principis PATCH H20 i AQUAXYL. La fórmula nutritiva, ultralleugera i de textura fresca hidrata la pell i protegeix el cutis dels raigs UVA i UVB. El seu preu: 19,50 € / 40ml

Si tens la pell grassa, t'encantarà la textura gel de Quick Matte Moisturizer Oil-Free, de Shiseido, que aconsegueix una pell hidratada, sense brillantors i amb porus segellats, gràcies a les cèl·lules del full de la nespra. L'ideal és aplicar-lo després de la neteja. El seu preu: 46 € / 75ml

Indicada per a totes les pells sensibles, hi ha el Serum Hydrance, de Eau Thermale d'Avène, que garanteix una hidratació intensa i permanent de la superfície cutània. El seu preu: 26,80 € / 40ml

La protecció solar



Cada vegada tenim més consciència dels danys que la radiació solar provoca en la nostra pell. No únicament de les perilloses cremades de l'estiu, sinó també de l'aparició de taques i de possibles melanomes. És important recordar que la pell també està exposada a la radiació solar a l'hivern (amb la incidència dels raigs UVA). Per tant, és imprescindible protegir-se bé durant tot l'any. A més, la radiació solar provoca l'envelliment cutani de la pell, accelerant l'aparició de les línies d'expressió.

Per tot això, cada vegada són més les marques que disposen d'un ampli arsenal de cosmètics amb filtres de protecció solar, que permeten assolir una bona cobertura de color, amb hidratació i filtre UV / UBA amb un sol cosmètic. Pots escollir entre cremes hidratants amb color com la Hydreane BB Cream de La Roche Posay. Amb pigments minerals que es fonen amb la pell, aconsegueix un to unificat i lluminós. A més, presenta una textura cremosa i no greixosa que hidrata, suavitza i protegeix la pell de la radiació solar. Disponible en dos tons. El seu preu: 18,02 € / 40ml

Moltes marques cosmètiques tenen bases de maquillatge amb color, i pensant més a l'estiu (tot i que també estan disponibles a l'hivern), fes-te amb protectors solars amb color i textura hidratant per aconseguir aquesta triple acció.

Altres tractaments per pells joves



El principal problema cutani de les pells més joves és l'acne, una afecció que pot provocar ansietat i inseguretat en les persones que pateixen. Com ja vam advertir a L'acne, què és i com es pot tractar, el 76% dels adolescents i el 65% de les dones a Europa el pateixen. La millor manera de combatre l'acne és apostar per productes específics (netejadors, hidratants i altres tractaments) per a pells grasses i amb tendència acneica. Una gamma a tenir molt en compte és Kerancyl de Ducray que ofereix, per exemple, una màscara que garanteix un tractament intensiu en la pell seborreica i amb tendència a patir acne. És imprescindible que un producte així s'utilitza com a complements de cosmètics bàsics de neteja per a aquest tipus de pells. 14,19 € / 40ml

Quan arribes als 25, la regeneració de la pell va més lenta, l'elastina i el col·lagen comencen a disminuir, i la pell perd lluminositat. Si apostes per una rutina facial constant (com t'hem comentat, amb el trio: higiene, hidratació i protecció) estaràs prevenint l'envelliment prematur. Però si vols, i sense aclaparaments, també pots començar amb la cosmètica anti-aging. Això sí, tingues en compte que et corresponen els productes per a pells joves (no per a pells madures). Una bona idea és utilitzar un contorn d'ulls i un fluid o crema de nit. Et recomanem el sèrum Advanced Night Repair d'Estée Lauder, que repara els signes de cansament i les marques visibles d'envelliment, deixant la pell completament restaurada i revitalitzada durant les hores de son. El seu preu: 79 € / 30ml

Què et semblen aquestes cures per a les pells joves?