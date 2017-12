Les 5 claus per lluir un cabell amb volum infinit

Ens encanten les melenes amb gruix i moviment. Ens s'enamoren quan les veiem en portades de revistes o en Instgram; se'ns en va la vista quan ens les trobem pel carrer. I després volem reproduir-les a casa: àrdua tasca, sobretot, en pèls fins i extremadament lisos. Però que no s'estengui el pànic! Hi ha molts trucs perquè tu també puguis presumir de cabell amb volum infinit.

1. El secret és una bona base



El tall de cabell afecta l'aparença del pentinat i també facilita o dificulta la creació de volum a l'hora de pentinar. Per això, el nostre primer consell és que acudir al teu perruquer perquè pugui fer-te un tall personalitzat i aconsellar exactament què és el que necessita el teu cabell per guanyar cos.

En qualsevol cas, recorda que si tens el cabell fi és millor que et decantis per una cabellera curta o mitjana, ja que la longitud afegeix pes. Bobs, long bobs, pixies... són els més desitjats de la temporada i també els teus grans aliats. Els talls capejats també ajuden a guanyar gruix, així com el serrell, sempre que s'adapti al teu tipus de rostre i sigui suficient atapeït per no transparentar el cuir cabellut.

Encara sense sortir de la sala de perruqueria, pots recórrer al color per afegir sensació de volum i moviment el teu cabell, jugant amb degradats naturals en tons càlids.

2. Durant el rentat



La preparació del cabell comença durant el rentat, utilitzant productes específics per donar volum. Per exemple, el Xampú efecte push up per cabell fi Volumetry de Sèrie Expert (L'Oréal Professionnel) està formulat amb Intra-Cylane, que omple el cabell reforçant l'estructura del còrtex, i Hydralight, que nodreix i hidrata el cabell sense aportar pes. Així, aconseguiràs una cabellera més forta, deixada anar i amb volum durador. El seu preu: 13,60 €

Respecte al condicionador i la màscara, no has de renunciar-hi. Només recorda aplicar-los de mitjans a puntes, mai en l'arrel, i en quantitats controlades. De nou, és important que siguin productes específics per treballar el volum. La mascareta Masque Fleurs de Jasmin, de Leonor Greyl, nodreix, desembolica, regenera i dóna brillantor sense afegir pes, gràcies a la seva fórmula rica en aminoàcids, proteïnes i olis suavitzants. El seu preu: 42 €

3. Amb assecador i raspall



Segur que et sona això de que el cabell cal assecar-ho i pentinar amb el cap cap per avall per aconseguir volum. Per descomptat aquesta és una opció, encara no la més còmoda del món. No obstant això, obtindràs fantàstic resultats, i més duradors, si t'armes amb un bon raspall i un assecador potent, i aprens a treballar el teu cabell des de l'arrel. Per a això, agafa flocs gruixuts i eixuga'ls empenyent cap endavant i cap amunt. Ànim, tot és qüestió de pràctica!

En qualsevol cas, en aquest punt és imprescindible recórrer als productes de styling adequats i, per sort per a totes, hi ha una gran varietat en el mercat. El Voluminitzador d'Arrels de Moroccanoil prepara les arrels amb una base sòlida i texturitzada, i engrosseix cada bri per aconseguir un cabell amb cos i volum durador. S'utilitza sobre el cabell humit assecat amb una tovallola, aixecant el cabell per seccions des del cuir cabellut i aplicant-lo en les arrels amb l'ajuda d'un assecador. El seu preu: 28 €

De la mateixa manera s'aplica el Volume Spray de Salerm Cosmetics, que és específic per a cabells blancs, descolorits o amb metxes. La tecnologia d'aquest producte s'activa per calor i és termoprotectora. La seva preu: 13 €

Per la seva banda, l'esprai Full Dry Volume Blast de Living Proof, gràcies a la seva nova molècula ETAS, crea a l'instant volum i textura, fent que el cabell fi es torni voluminós. S'aplica amb el cabell sec, de l'arrel a les puntes. El seu preu: 29 €

4. Pentinats que ajuden



En matèria de pentinats, també tenim truquets per presumir de volum. Per exemple, pots ondular teva cabellera amb unes tenalles o apostar per recollits alts com cues i monyos, amb suaus cardats o tupès a la zona superior.

També pots provar a donar-te uns tocs de frizz a les arrels -o a la zona del cap que vulguis- amb la nova eina ghd contour de ghd, que no només ofereix un resultat molt original sinó que a sobre t'ajuda a guanyar volum. El seu preu: 139 €

5. Perquè el volum duri

Sovint ens portem les mans a tomb per abultar-lo i que recuperi el volum. Error! Així només aconseguiràs greixar i que guanyi pes. Així que ja saps, treballa bé el volum abans de sortir de casa i, després, les mans a qualsevol altre lloc... Segur que se t'ocorren un munt d'idees!