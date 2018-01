Operació detox post-Nadal: gaudim de la vida sense excessos

Les festes de Nadal han arribat a la seva fi i hem tornat a la rutina amb la necessitat de recuperar una miqueta el seny. Perquè està bé saltar-se un poquet les regles en època festiva, però també ho és tornar a recuperar els bons hàbits. A qui no li ha vingut de gust una bona amanida després dels plats plens de sabor i calories? És el moment de frenar i somriure. Hem començat aquest 2018 proposant-vos fer esport per sentir-te bé i avui volem fer junts l'operació detox post-Nadal. No és el moment de penedir-se, sinó de gaudir del nou any, cuidant-nos una miqueta més.

Aposta per una alimentació saludable



No és cap novetat, però sí que val la pena recordar la importància de gaudir de la nostra alimentació, creant una dieta que sigui saludable per al nostre organisme. Com ho fem?

Compra amb una llista i després de dinar. Sempre és recomanable anar al supermercat sadollada, ja que no cauràs en temptacions i podràs adquirir els productes que realment necessitis per dissenyar una alimentació equilibrada i saludable. A més, dóna-li prioritat als productes frescos i ecològics (amb l'etiqueta KM0).

Passa més temps entre els fogons. A més d'estalviar, tindràs un control de les quantitats i dels productes emprats en les elaboracions. Quan anem a un restaurant, ens donem més llicències pel que fa a la quantitat de menjar que ingerim i ens decantem per plats més calòrics (perquè en veure'ns a la carta no podem resistir-nos). Pots fer un milió de plats a la teva cuina, mentre que gaudeixes de l'art culinari, i sense deixar de banda la teva salut. Els aliments cuinats al vapor i al forn són ideals: saborosos i baixos en greix.

Els capritxos sí, però amb moderació i millor al matí. Si no et pots aguantar les ganes d'un dolç, gaudeix d'ell al començament del dia, així el cos fa la digestió i tens més temps per cremar les seves calories. Això sí, els capricis han de ser puntuals: si els convertim en part de la nostra rutina, deixen de ser especials.

NO al picar calòric durant les hores de treball. Tens gana durant la rutina? No caiguis en snacks calòrics: opta per cereals, iogurt o una fruita per saciar, així arribaràs amb menys gana al menjar, sense caure en els aperitius calòrics.

Pren molts greixos (saludables), presents en aliments com la fruita seca, el iogurt, l'ou, l'alvocat o la carbassa.

No et saltis cap àpat. Sí que és el moment de frenar, però no vulguis compensar els excessos amb dejuni. Realitza les cinc àpats al dia i evitaràs l'ansietat i donaràs equilibri a la digestions.

Plus d'hidratació! A algunes persones els costa beure els vuit gots al dia recomanables. Però hi ha alternatives: apostar per begudes hidratants com les infusions i consumir aliments rics en aigua com les hortalisses o les fruites.

Mima't per dins i per fora