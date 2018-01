Com protegir la pell de la contaminació?

Les nostres administracions tenen un gran repte: la lluita contra la contaminació ambiental. En moltes ciutats del nostre país ja està en marxa la prohibició de circular amb vehicles contaminants durant els dies d'alt índex de pol·lució. Aquesta prohibició serà total d'aquí a molt poc temps, i és que la contaminació afecta molt seriosament la nostra salut. Però no només els nostres òrgans interns es veuen afectats per la pol·lució, la nostra pell també la pateix, per això volem explicar-te com pots protegir la pell de la contaminació.

L'exposició prolongada i repetitiva a alts nivells de contaminació pot superar les capacitats de defensa de la pell, el que fa mal i compromet la seva capacitat natural per desintoxicar i regenerar-se. D'altra banda, es produeix una falta d'oxigen (estrès hipòxic), element bàsic perquè les cèl·lules puguin produir l'energia que necessiten per garantir la seva vitalitat.

Un dels contaminants atmosfèrics més nocius per a la salut, i també per a la pell, són les partícules en suspensió PM 2.5. Majoritàriament produïdes per l'activitat humana, tenen una mida inferior a les 2,5 micres (fins a 20 vegades més petites que la mida d'un porus)

Segons el Journal of Investigative Dermatology, les nanopartícules presents en l'aire urbà estan directament associades a la proliferació de taques fosques i a la formació de plecs nasolabials més pronunciats, però també són responsables de l'aparició d'arrugues, porus oberts, vermellors, reducció de l'oxigen a la pell... Per tot això, la contaminació està considerada com un dels pitjors enemics de la pell, causa dels seus efectes asfixiants i oxidants. I és que la pell dels qui viuen en àrees urbanes ha de suportar l'acció de prop de 1.400 substàncies químiques al dia. Recorda que és la pell la que ens protegeix dels factors mediambientals!

Cosmètics per protegir la pell de la contaminació