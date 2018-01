La cura de les dents, desmentint falses creences...

Tots sabem que el bon estat de les nostres dents és fonamental per a la nostra salut general, per això és recomanable visitar el dentista, com a mínim, un cop l'any. Però és que, a més, estem fent coses que pensem que són beneficioses per a la cura de les dents, però en realitat no ho són... Per això, el doctor Iván Malagón, d'Iván Malagón Clínic, ens ha posat sobre l'avís i ens ha donat pistes sobre el que estem fent malament, sense saber-ho...

Una mala salut bucal no sempre és producte de la deixadesa o la mandra. En moltes ocasions creiem estar fent bé les coses i seguint uns hàbits bons per tenir una salut bucal adequada, però en realitat estem perjudicant. Aquestes són, segons el Dr. Malagón, les pràctiques més comunes que donem per bones, però que en realitat, no són recomanables:

Raspallar-nos les dents immediatament després de cada àpat

Raspallar just després de cada àpat pot incrementar més el dany que els àcids que hàgim pogut menjar o beure en el menjar fan als nostres dents. L'ideal és esperar entre 20 i 30 minuts per afeblir el menys possible l'esmalt dental.

Glopejar aigua només finalitzar el raspallat

El doctor recomana no fer-ho, ja que tindrem una major exposició al fluorur dels dentifricis aconseguint així una major protecció enfront de l'atac dels bacteris.

Prendre suc de fruites de forma habitual

Els sucs de fruita es consideren una beguda saludable, i ho són, molt millor que els refrescos o begudes carbonatades, per a la salut i per a les nostres dents. Però el que no és recomanable prendre'ls habitualment ja que també contenen bastant sucre i augmentar el risc de càries.

Anar al dentista quan es pateix alguna molèstia

Les visites al dentista s'han de produir de manera preventiva i no només quan ens fa mal alguna cosa o patim alguna molèstia a la boca. "El recomanable és visitar el dentista almenys un cop cada 6 mesos", conclou el doctor Malagón.