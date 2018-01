La manresana Miriam Ponsa porta el groc a la 080 en «solidaritat amb els presos polítics»

La dissenyadora manresana Miriam Ponsa ha portat el color groc a la passarel·la de la 080 Barcelona Fashion en "solidaritat amb els presos polítics". La dissenyadora catalana ha presentat aquest dimarts a la tarda una col·lecció inspirada en "el moviment pacifista" i la lluita per la independència de la Índia que va promoure Mahatma Ghandi amb la idea de representar "el procés polític català".

En declaracions a l'ACN abans de començar la desfilada, Ponsa ha explicat que la col·lecció "no ha sortit de forma casual" si no que neix perquè s'ha sentit "interpel·lada" pel "caos polític actual que estem vivint a Catalunya" i necessitava "expressar i canalitzar" amb el disseny, el que ha sentit els darrers mesos. "M'agradaria transmetre esperança [amb la col·lecció] i sobretot que hem de persistir en la nostra lluita, de manera pacífica com hem fet fins ara", ha afirmat.