Com fer un recollit Noeud Romantique, pas a pas

Una cita romàntica, la nit de Sant Valentí, és una bona excusa per experimentar amb el nostre cabell i crear un pentinat diferent amb el qual sentir-nos guapes i seductores. Per això hem recorregut a Eduardo Sánchez, director artístic de Maison Eduardo Sánchez, que ens ha explicat el pas a pas d'un recollit Noeud Romantique, que forma part de la seva última col·lecció The Hair Times Colòmbia.

Aplica el gel Fix Move Tecni.Art de L'Oréal Professionnel sobre el cabell humit i es realitza un brushing amb moviment, però molt polit.

S'aplica de nou una mica de Fix Move, per l'aspecte marcat del cabell, i es divideix la cabellera en dues parts iguals amb una ratlla al mig que s'inicia al front i arriba fins al clatell.

Després pentinar amb una pinta de pues molt fines, es retorça cada meitat sobre si mateixa, molt atapeïda i les dues cap a fora.

Després es nuen a la base del clatell. Es tira dels extrems del nus per fer-ho el més tirant possible abans de tornar a repetir tot el procés per fer un segon nus.

Després es pren la més curta de les dues seccions restants i s'introdueix dins dels nusos, fixant el conjunt amb forquilles de monyo. El procés es realitza de nou amb l'altre extrem, buscant mantenir aquest aspecte trenat.

El final del cabell s'oculta sota el recollit i es fixa amb una generosa quantitat de laca Infinium de L'Oréal Professionnel.