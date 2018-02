El maquillatge de l'Any Nou Xinès ha aterrat: descobreix-lo!

Aquest 16 de febrer del 2018, s'estrena l'Any Nou Xinès, una etapa que estarà sota la influència del gos, el millor amic de l'home, que encarna valors com la lleialtat o l'honestedat. Per a la tradició xinesa, començar un nou any suposa una nova oportunitat per perseguir les nostres aspiracions i complir els nostres somnis. Aprofitant aquest canvi de cicle, algunes marques cosmètiques han llançat productes inspirats en aquesta tradició asiàtica: descobreix amb nosaltres en aquesta entrada el maquillatge de l'Any Nou Xinès.

La tradició i estètica Xina



La cultura xinesa sempre ha resultat fascinant per a Occident, gràcies a la seva habilitat per estar en constant desenvolupament al mateix temps que es manté inalterable, amb costums que es transmeten de generació en generació sense canvis. A més, compta amb una cultura de gran simbolisme, com mostren les seves històries de temples majestuosos i dracs. A la Xina és molt important trobar la pau interior en connexió amb la natura, a través de pràctiques de relaxació diferents (escoltar melodia tradicional i sons naturals, tai-txi, mètodes de relaxació o massatges).

La necessitat de connectar amb la natura proporciona benestar interior i aquesta pau espiritual es reflecteix a l'exterior, garantint l'estat revitalitzat de la pell. Així, no és estrany que la cosmètica xinesa inclogui pràctiques de meditació i massatges.

Si en l'estètica xinesa, el vermell és un color fonamental i el daurat també ho és (com a símbol del Sol i del renaixement), això es reflecteix en les tonalitats dominants del maquillatge.

Les propostes del maquillatge de l'Any Nou Xinès



L'aposta de Givenchy

Prisme Lliure i Le Rouge, de Givenchy, dos cosmètics icònics de la marca, han adoptat els valors clau de l'estètica xinesa per a aquesta celebració: el sumptuós vermell, el simbolisme de l'or (emblema de prosperitat) i la bellesa de les flors del cirerer (que representa el cicle renovador i constant de la vida). El to escollit de Prisme Lliure per a aquesta col·lecció és el mousseline Pastel, que combina quatre tons per unificar, matificar i garantir una pell amb una aparença lluminosa i natural. El seu preu: 51 €

El labial Li Rouge 305 Rouge Égérie és l'escollit per formar part d'aquesta meravellosa col·lecció. Aquest vermell incandescent vesteix de color els llavis, atorgant-los suavitat, brillantor i vitalitat i un acabat vellutat. El seu preu: 37 €

La paleta de Yves Saint Laurent Beauty

Per il·luminar la cara d'una manera resplendent, no et perdis la Palette Chinese New Year 2018, d'Yves Saint Laurent Beauty, que presenta el Blush volupté N5 en un elegant estoig daurat. Aquest té el logo Cassandre en un vermell ardent i una pluja de flors de prunera. El cosmètic és una meravellosa oda al renéixer, a l'explosió d'il·lusió i energia que suposa donar començament a un gran projecte, com és un nou any. Les galtes es vestiran d'un rosa nacrat radiant amb aquesta paleta. El seu preu: 53 €

La màgia per al cos i la ment de Natura Bissé i Caroli Health Club

Per celebrar l'arribada del nou Any Xinès, Caroli Health Club ha apostat per Natura Bissé per presentar dues experiències úniques i exclusives, basades en un producte icònic de la Xina: la taronja. Tradicionalment, aquest fruit ha estat utilitzat com un regal perfecte per desitjar afecte i prosperitat en el nou any als éssers estimats.

Caroli Health Club i Natura Bissé aprofiten els beneficis de la taronja amarga (especialment, la vitamina C) per revitalitzar l'organisme, lliurant l'estrès i l'energia negativa. Seguint aquesta dinàmica s'han dissenyat dos tractaments: un facial i un altre corporal.

El Tractament Citrus Vita - Essence de Natura Bissé per rostre proporciona vitalitat i lluminositat a la pell, gràcies al poder rejovenidor i antioxidant de la vitamina C. Aquest component fomenta la producció de col·lagen, una proteïna que protegeix la pell de la radiació solar, l'envelliment i la contaminació. El tractament consta d'una neteja profunda amb C + C Vitamin Scrub, aplicació d'un concentrat Karité, massatge efecte remodelant i mascareta d'àcid cítric (ideal per aclarir les taques fosques). A més, pots acabar el tractament amb la vaporització de l'hidratant C + C Splash Vitamin i el C + C Vitamin Cream (que estimula la ment amb les propietats i aroma de la taronja). El seu preu: 90 € / 60 minuts

Tractament Citrus Scrub de Natura Bissé per a cos, que proporciona una experiència deliciosa a tot el teu organisme, que recuperarà l'equilibri entre cos i ment. Aquesta proposta beauty està formada per diferents fases: massatge exfoliant corporal amb productes Natura bissé, massatge d'alineació corporal (per estimular la pau espiritual), exfoliació manual de vitamina C (una experiència plaent que garanteix que la pell seca i rugosa llueixi total suavitat) , i aplicació d'una crema de vitamines (que restaura la tensió i la temperatura de l'organisme). El seu preu: 55€ / 30 minuts