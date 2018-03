Celles masculines: repassem els encerts i els errors dels famosos

La cura de les celles fa temps que va deixar de ser territori inexplorat pels homes. Al contrari, ells cada vegada tenen més clar que les celles no només emmarquen la mirada, sinó que tenen la facultat de fer canviar totalment l'expressió de la cara, per bé o per mal. Ha arribat el moment de posar els nostres coneixements en pràctica! Com? De la mà de la signatura Garda-me Lashes & Brows, marca líder en tractaments de celles i pestanyes.

Com ens recorda Claudia Romero, CEO de la marca, "la cella masculina ideal ha de ser definida de manera harmònica, sense perdre per això la naturalitat. Ha de ser poblada (més que les celles femenines) però de forma acurada". Pel que fa a la forma, "cal respectar la línia natural de l'arc (el que suposa un disseny més atenuat), a diferència de les dones, que solen buscar alguna cosa més marcada o la recta ascendent, tan de moda amb Kendall Jenner".

Malgrat aquestes petites pautes, el disseny de celles masculines ofereix un ampli ventall de possibilitats. Al costat de Claudia Romero, analitzem les celles de cinc dels personatges més aclamats del moment. Pren nota del que has i no has de fer!

Les celles dels famosos a examen



Cristiano Ronaldo. Encara que l'estil del futbolista ha anat evolucionant al llarg dels anys, "les seves celles solen ser poc poblades i, de vegades, massa definides, amb un arc excessivament pronunciat per ser un home. A més, no és estrany que de vegades llueixi una mica de color en elles per marcar-les una mica més, allargar-les o dissimular àrees menys poblades. "

Jon Kortajarena. El model és el clar exemple de com unes celles ben portades poden ser el complement perfecte de la cara. "Jon sap que a les seves celles molt poblades els va bé poca definició, per això només les treballa a l'entrecella i les zones allunyades. Són perfectes i molt virils"

Fernando Alonso. Igual que Kortajarena, forma part del grup d'homes amb celles molt poblades. "Al llarg del temps, ha anat experimentant alguns canvis en la forma, passant d'una època on les portava més definides, a l'actual en la que van més naturals. Nosaltres li recomanaríem reduir una mica el volum."

Rubén Cortada. El guapo actor té unes celles molt llargues i voluptuoses. "Ha de vigilar les celles, no descuidar-les, ja que la longitud de les seves celles tendeix a això. A més, a la part final pot donar una mica més de definició sense tocar la forma, per tenir un aspecte més polit i sofisticat."

Fonsi Nieto. "És un dels pocs casos en què el seu tipus de rostre demana rebaixar i definir una mica la seva cella, sense deixar-la massa marcada. En tenir uns ulls no molt grans i una pell blanca, el protagonisme se l'emporten les seves celles i no hem d'oblidar que la seva funció és ser el marc de la mirada, un element més que faci que el nostre rostre es vegi harmònic."

Pel que fa a tu...



És possible, estimat lector de Bellesa Activa, que t'hagis quedat amb el dubte de si les teves celles són les adequades per al teu rostre o no. El millor consell que podem donar-te és que acudeixis als especialistes. Ells podran atendre el teu cas de forma personalitzada, tenint en compte els teus gustos, el teu tipus de rostre i forma dels teus ulls, les tendències, etc. Segur que notes el canvi!