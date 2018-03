És dolent assecar-se el cabell?

El cabell és una proteïna dura, molt rica en queratina, un aminoàcid, molt semblat a l'os, als tendons i als cartílags. Tot el que li passi a l'organisme també li passa factura al cabell. De fet, els experts destaquen que és capaç de denotar malalties internes.

El cabell compleix dues funcions: la primera, la de servir de protecció davant dels possibles traumatismes que pugui patir el cap, és un embolcall; i l'altra, és que s'encarrega de conservar la temperatura: que no perdem temperatura a l'hivern, i que a l'estiu no ens cremem el cap.

Per això és important acudir al dermatòleg en cas que hi hagi algun problema, a més de cuidar-lo en òptimes condicions. Què passa quans ens assequem el cabell amb un assecador?

Es tracta d'un hàbit àmpliament estès per la gairebé totalitat de les persones amb llarga cabellera. Sentiràs de tot sobre assecar-se el cabell amb assecador. N'hi ha que diuen que és dolentíssim, i d'altres tot el contrari, que no passa res per fer-ho cada vegada que te'l rentis, o bé que només cal fer-ho a les puntes perquè en el cuir cabellut és dolent, o a l'inrevés, que es podreix el pèl i cal deixar-lo ben sec.

La veritat és que no és innocu i que cal fer-ho amb cura, seguint una sèrie de consells.

En una entrevista amb Infosalus, el catedràtic en Dermatologia Julián Conejo-Mir Sánchez, adverteix que el cabell cau i ha de fer-ho perquè forma part del procés de creixement del mateix, que segueix una sèrie de cicles. Per això, afirma que no cal tenir por a assecar-se el cabell, si bé subratlla que cal anar amb compte i seguir una sèrie de pautes.

El també director del servei de la Unitat de Gestió Clínica de Dermatologia de l'Hospital Universitari Virgen del Rocío de Sevilla recorda en primer lloc que només cal acudir a l'especialista per una caiguda de cabell quan cauen una mitjana d'uns 200-300 pèls diaris, moment en el qual se li farà una analítica de sang i en el qual el dermatòleg haurà de valorar si realment hi ha un problema o no a tractar.



El problema de l'aire molt calent i d'assecar-se de molt a prop

A més, adverteix que tenyir-se el cabell no és dolent, com tampoc ho és la permanent, ni rentar-lo tots els dies, siguis home o dona. "Aquests hàbits no influeixen en la caiguda del cabell", l'assecador sí que pot fer-ho, però només quan s'empra l'aire molt calent. "Es crema el cabell. Es formen bombolles dins del pèl i aquest es fractura. És dolent assecar el cabell a temperatura alta perquè el trenca", precisa l'especialista.

En aquest sentit, el doctor Sergio Vañó, de l'Hospital Ramón i Cajal de Madrid i membre de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venerologia (AEDV) afirma igualment que els procediments cosmètics no influeixen sobre l'alopècia de les persones, ja que aquesta té lloc en l'arrel del pèl, a uns tres mil·límetres per sota del cuir cabellut.

Aquí aprofita per recordar que el xampú anticaiguda "no serveix per a res", malgrat la publicitat que se li dóna amb les seves virtuts meravelloses que impediran aquesta caiguda del cabell, perquè la causa de la pèrdua de cabell té lloc en l'arrel del mateix, no a la cabellera.

No obstant això, adverteix que procediments cosmètics, com l'assecador o la planxa, sí poden alterar la fibra capil·lar, la porció visible del pèl, perquè danyen la cutícula del mateix. "Poden fer que aquest pèl sigui menys brillant, que s'obrin les puntes per dany extern; però a la llarga no provoquen un dany negatiu en el cabell perquè quan aquest creix ho fa d'arrel, creix sa", assenyala.