Quin és el millor maquillatge per a pells amb acné? T'ho expliquem!

L'acne i el maquillatge es presenten davant dels que la pateixen com una complicada equació. D'una banda, hi ha la voluntat de tapar les marques i els granets propis d'aquesta malaltia cutània amb maquillatge. De l'altra, hi ha les certeses generals que responsabilitzen els cosmètics d'agreujar l'acne. Però... és veritat que el maquillatge provoca l'aparició de més granets? És indispensable renunciar a l'ús del maquillatge durant un tractament anti-acne? Desmuntem mites i t'expliquem quins cosmètics sí que són compatibles amb l'acne.

Maquillatge i acne



Quan apareix algun granet en el nostre rostre, tenim tendència a tocar-lo, ignorant que la manipulació pot infectar i agreujar-lo, a més de deixar marques. La segona reacció és intentar dissimular les marques cutànies i els granets de la pell, aplicant base de maquillatge, de vegades més quantitat de la necessària. És comprensible que vulguem unificar el to de la pell i atenuar les conseqüències de l'acne, però cal fer-ho amb els productes adequats i adoptant una bona rutina beauty:

Desmaquillar i netejar el cutis abans d'anar a dormir, sobretot. Per combatre l'aparició de granets és imprescindible eliminar la brutícia dipositada a la pell i fer-ho amb els productes especialment dissenyats per cutis amb tendència acneica. Aquest és el pas més important en la lluita contra l'acne. La presència de partícules contaminants, les restes de maquillatge o els bacteris provoca que apareguin més granets. Quins productes van bé per a la neteja? Fa unes setmanes, et presentàvem la línia de Phys-Ac, de-Derma, especialment dissenyada per a aquest tipus de pell.

Un altre aspecte fonamental en la rutina de bellesa del cutis amb acne és la hidratació facial. I és que les cremes i altres fórmules hidratants són necessàries per a la cura de totes les pells, també la de les mixtes. Només cal apostar per cosmètics específics per a la hidratació d'aquesta tipologia cutània. Els productes amb àcid hialurònic, glicerina o peròxid de benzoilo són molt recomanables, i són ideals els que es presenten en format fluid (no gras) i amb efecte calmant. A l'entrada Hidratació facial: la dosi essencial de bellesa que necessites, presentem alguns cosmètics hidratants per a tot tipus de pells.

Cal acabar amb la tendència de posar molt maquillatge per dissimular les imperfeccions: l'excés de cosmètic sobre la nostra pell, impedeix que els porus de la pell respirin i afavoreix que les restes es dipositin en el cutis provocant futurs granets.

Garantir la neteja de les eines que utilitzem. Mantenir les brotxes completament netes (amb aigua i sabó) és imprescindible per a impedir l'aparició de granets i usar el maquillatge d'una forma beneficiària per a la pell.

Els cosmètics ideals per a l'acne



Arribats a aquest punt, sabem que el maquillatge sí que és compatible amb un tractament anti-acne però és imprescindible tenir clar quin tipus de cosmètics necessitem. Com han de ser els cosmètics?

Maquillatge no comedogènic o no oclusiu. Per què? Perquè el cutis ha de respirar, no es poden obstruir en cap cas els porus de la pell. Això s'aconsegueix apostant per cosmètics amb aquesta etiqueta i utilitzant la quantitat adequada (no més). La cobertura desitjada s'aconsegueix apostant pel maquillatge que presenti una textura més gruixuda a la pell.

Lliure d'olis: l'etiqueta "oil free" és molt recomanable en tots els cosmètics (no només bases de maquillatge, sinó també en pols compactes o labials). Per contra, els cosmètics astringents, ressequen la cara i deixen una aparença quarterada al cutis.

Ric en principis actius naturals, com les essències d'arbre del te, lavanda o argila verda. També són recomanables per a les pells amb acné les bases de maquillatge i altres cosmètics amb àcid salicílic i el peròxid de benzoilo.

Les nostres propostes



Per atenuar els efectes d'aquesta malaltia cutània i unificar el to, s'ha d'utilitzar, abans de la base, correctors. El verd, sent el complementari del rosat, neutralitza les vermellors de les marques acneiques i les vermellors que comporta aquesta malaltia. Et recomanem l'Estic Corrector Verd, de Eau Thermale d'Avène, que ajuda a camuflar les imperfeccions pròpies de l'acne. Els cosmètics de la gamma Couvrance contenen protector solar (SPF 20) per protegir la pell de la radiació i estan lliures de conservants i parabens. El seu preu: 15,64 €

Després es recomana utilitzar bases de maquillatge líquides oil free, especialment dissenyades per a pells mixtes i amb tendència acneica, ja que les setinades augmenten la visibilitat de les imperfeccions. Clinique té la seva pròpia aposta: Anti-Blemish Solutions, una base maquillatge especialment dissenyada per a pells amb grans. Disponible en 11 tons, aquest cosmètic s'aplica amb una brotxa o amb els dits sobre el rostre, proporcionant una cobertura ideal per a qualsevol pell. El seu preu: 34€

Acnises Young Maquillatge Fluid To Clar, de Sesderma, és un altre cosmètic molt útil per a proporcionar una aparença natural i unificada al rostre que pateix acne. Sense deixar una capa espessa, el maquillatge assegura un acabat setinat i de llarga duració. El seu preu: 19,95€ / 30 ml

També poden ser molt útils les BB Cream, que barregen color amb el protector solar i els components hidratants. És molt important escollir el to que més s'assembli a la pell per garantir una aparença natural. The Body Shop presenta la BB Cream d'Arbre de Te, que oculta les imperfeccions de la pell d'una forma lleugera i no enganxosa. Amb aquest oli de te orgànic es fon amb la pell, proporcionant una cobertura saludable, uniforme i sense brillantors. El seu preu: 13€.

Per a que es mantingui aquest sistema embellidor de la pell, es recomana l'ús de pols translúcid opac, que asseguren la fixació del maquillatge. Vichy compta amb els pols fixadors de Dermablend, que serveixen per a reforçar la duració del maquillatge evitant les inclemències de l'aigua i la suor.

La Roche Posay compta amb Toleriane, una línia de cosmètics especialment dissenyats per a respectar les pells amb major sensibilitat i amb acne. Per a corregir les imperfeccions severes cutànies i aconseguir un acabat semi mat en pols, són molt útils les pols Teint Compacte, que presenta una textura ultrafina que s'adapta a les necessitats de la pell.