Càpsules per aprimar-se: un aliat ideal per perdre pes

Encara que hàgim estrenat la nova estació amb baixes temperatures i amb flocs de neu, la primavera ja ha aterrat i no hi ha manera de parar-la. Les vacances de Setmana Santa ja estan trucant a la porta i amb ella, hem començat a albirar l'arribada de l'estiu. La calor s'acosta i quan el termòmetre comença a pujar, arriba el "destape". Com sempre et diem, l'important és que estiguis contenta amb el teu cos: no hi ha límits en la bellesa, però sí que és fonamental que et sentis feliç. Si no és així i vols perdre alguns quilets, hi ha molts mètodes per fer-ho. A continuació et desvetllem les millors càpsules per aprimar-se del mercat actual, encara que t'avançarem alguns consells.

Una vida sana: la clau



Abans de res és fonamental que sàpigues que les càpsules per aprimar-se actuen de complement d'una alimentació saludable que estigui orientada a la pèrdua de pes o simplement a sentir-se bé. No substitueixen en cap cas una dieta sana i equilibrada, ni a l'activitat física. Les càpsules no faran miracles, si tu no apostes per cuidar-te. Perdre pes no ha de ser una tortura, pot ser una meravellosa excusa per prendre consciència de les necessitats que té el teu cos. Aquests són alguns consells per començar a cuidar-nos:

Una dieta equilibrada és sinònim de variada. No hi ha aliments vetats, encara que sí que és important no abusar dels que són hipercalòrics i insans.

Converteix les verdures i fruites en els grans convidats de cada àpat, ja que són rics en nutrients i antioxidants.

Evita els menjars amb salses i els fregits. Millor cuina els aliments de forma natural: al vapor i a la planxa, ja que són formes de cocció sanes i es mantenen les vitamines i els minerals.

No abusis de la sal, ja que el sodi facilita la retenció de líquids, i augmenta el volum del cos.

No et saltis cap àpat: han de ser cinc al dia. L'esmorzar aporta fins a un 5% de l'aportació calòrica de cada dia. El sopar ha de ser aviat -almenys dues hores abans d'anar a dormir- i lleuger -doncs els aliments s'acumulen com greixos, ja que el metabolisme s'alenteix.

Beu molta aigua, com a mínim dos litres diaris, perquè és sana i no té calories.

Menja en plats de postres. No es tracta de passar gana, però sí de tenir cert control de les racions. De vegades, acabem menjant més del que necessitem per no deixar sobres, i això ens provoca una sensació de sacietat extrema que no és agradable. Redueix la quantitat dels plats: és millor quedar-se amb una miqueta de gana, que no quedar saciat completament.

No picar entre hores, i si no podem resistir-nos que sigui fruita trossejada o iogurts descremats (que calmin la fam sense consumir calories). Menjar snacks o un altre tipus d'aliments calòrics pot tirar per terra la nostra dieta.

Limita el consum d'alcohol, ja que té una gran aportació calòrica.

Mastega tranquil·lament els aliments. Així menjaràs menys i gaudiràs més dels sabors.

Altres consells a tenir en compte:

El ritme de la pèrdua de pes ha de ser lent: les dietes que prometen aprimar-se de forma dràstica i ràpida ocasionen problemes de salut i un gran efecte rebot. Perdre entre mig i un quilo a la setmana és una bona dinàmica.

No t'obsessionis amb la bàscula. Només un cop a la setmana i sense roba. Les petites alteracions del nostre pes en el dia a dia no són representatives del compromís per aprimar-nos.

Aposta per l'activitat física. No tots hem de ser runners ni anar al gimnàs, però sí que és molt important que facis una mica d'esport. Caminar ballar o fer activitats relaxants com el ioga. Sigui el que sigui... però mou-te!

Les propostes:

XtraSlim 700, de Forté Pharma, és una fórmula d'aprimament que combina la cúrcuma i el wakame -que formen el Liposlim-, el Glucomanano Konjac -que modera la gana-, i la grosella negra -que actua de drenant-. Les càpsules van acompanyades d'un llibret Els meus 10 secrets d'aprimament per a una silueta ideal, els consells els pots complementar amb la plataforma digital yoelijocuidarme. A més, amb la compra d'aquest producte -o de qualsevol altre article de control de pes de la marca- obtindràs un codi amb el qual podràs entrar de forma gratuïta al Servei de Nutrició Online, un servei totalment personalitzat per aconseguir perdre pes d'una forma saludable. Com prendre-ho? Dues càpsules en els dos àpats principals del dia. El seu preu: 28,60 € / 120 càpsules

Captador 3 en 1 de Oenobiol conté un complex de fibres totalment natural, a força de pastanaga, civada i poma. Aquest producte realitza una triple acció en el nostre organisme: capta els greixos, els sucres lents i ràpids i el 50% de les calories ingerides. Com prendre-ho? Dues càpsules al dia. El seu preu. 31 € / 60 càpsules

Arkofluido Crema greix, d'Arkopharma. és un complement alimentari en ampolles que combina la capacitat antioxidant del te verd (gràcies a l'efecte crema greix de la cafeïna) la sensació de sacietat que provoca l'alga marina fucus i l'habilitat del bedoll per a eliminar l'excés de líquid i estimular la producció d'orina. També combat la cel·lulitis. Com prendre-ho? Amb el dinar, s'ha d'ingerir una ampolleta diària. El seu preu: 23,90€ / 20 monodosi.

I acabem amb els sticks bebibles de Detox + Crema Greix, d'Aquilea, que barreja ingredients naturals com la carxofa, el bedoll, el boldo, la cua de cavall, el te verd, l'àloe vera o el pensament silvestre, per a eliminar toxines del cos i de la pell, aconseguir un comfort digestiu, facilitar el tracte urinari i cremar greixos. Com prendre-ho? Un stick diari dissolt en un litre d'aigua. El seu preu: 14,34€ / 10 sticks.