Esprem al màxim les teves fragàncies fresques, et diem com! AMIC

Si creus que les fragàncies fresques s'esvaeixen com l'aire i duren molt poc temps, estàs equivocada. Des de Guerlain ens expliquen que la concentració influeix, però no és l'únic factor que intervé en la durabilitat d'una fragància. Compartim amb tu les claus per aconseguir que fins al eau de toilette més fresca i lleugera t'acompanyi durant llargues hores.

Preparar la pell



En les pells seques les fragàncies duren menys temps. Això és degut al fet que les molècules de les fragàncies s'uneixen al mantell lipídic de l'epidermis. Per això, si abans de perfumar hidrates la teva pell amb una llet, emulsió o oli, aconseguiràs una major fixació. Un gran nombre de fragàncies es complementen amb la línia de bany: gel, body milk i fins i tot desodorant 'aquestes són ideals! Si no tens sort i la teva colònia preferida no compta amb línia de bany, utilitza productes hidratants sense perfum.

En el pols, fixació extra



Aplica una mica de vaselina o de bàlsam de llavis (no perfumat) a l'interior dels canells, al coll o a la part interna dels genolls abans de vaporitzar la fragància ajuda a prolongar la seva durada.

Menys i amb més freqüència



No cal que et banyis en la teva colònia preferida. A més, això no farà que la fragància romangui durant més temps en la teva pell. El secret està en aplicar la quantitat justa i després reaplicar al llarg del dia. Si la fragància favorita no té mida de viatge, hi pràctics vaporitzadors emplenables de butxaca. Refresca l'aplicació de la teva fragància!

A la distància justa



Si polvoritzes el teu perfum des de massa a prop concentraràs la fragància en un sol punt. Si ho fas a uns 30 centímetres de distància, aquesta es distribuirà millor per la teva pell.