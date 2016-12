Bombers preveu fer realitat el nou parc de Moià a final de l'any que ve

Moià tindrà un nou parc de Bombers a final de l'any que ve, projecte i obra que assumirà el departament d'Interior. El nou equipament es farà al mateix lloc on és ara, situat al quilòmetre 26 de la carretera N-141-C (l'entrada sud del poble), però amb unes instal·lacions completament renovades, per posar fi a la situació de precarietat en què està des de fa temps.

Fa més d'una dècada que ha quedat pendent fer-hi reformes, però el deteriorament progressiu ha determinat la necessitat de fer-lo nou. L'edifici és en un terreny segur però que de vegades ha tingut uns petits moviments que hi han provocat esquerdes. Aquest fet va obligar ja fa un temps a canviar la teulada, i es va construir un mur de contenció al voltant del parc, però des de llavors hi ha una part pendent de reparar que està clausurada. Era l'espai destinat pròpiament a acollir el personal, on hi havia la cuina, el lavabo i vestidors, que es van traslladar a uns mòduls que es van construir expressament però de forma provisional a l'espera de la reforma definitiva.

El que no es va veure afectat va ser el garatge amb els vehicles i el material. A part d'això, es va haver d'improvisar el gimnàs, i fa falta més espai per adaptar l'edifici a l'increment del cos de bombers i als que a l'estiu fan reforç.

Fa més d'una dècada que ja es va començar a plantejar una proposta d'ampliació del parc de Bombers de Moià, que en aquell moment plantejava tirar a terra l'edifici actual i fer-ne un de nou i més gran, amb un heliport, aprofitant uns terrenys del costat. Però diferents entrebancs urbanístics relacionats amb aquests terrenys van anar aturant el projecte.