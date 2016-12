Castellcir rep un projecte de la Diputació per millorar l'edifici d'El Casal

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Castellcir el projecte de millora ambiental per a l'edifici d'El Casal, una sala polivalent de 400 m2 que acull les principals activitats culturals del municipi. L'objectiu és que es duguin a terme activitats en aquest espai durant els mesos freds. El projecte preveu la substitució de la caldera de gasoil per una de biomassa i un nou sistema de distribució. Amb aquesta actuació s'aconseguirà el confort necessari amb un estalvi del consum del 48% i un estalvi de les emissions de CO2 del 93%. El projecte inclou també l'estudi d'altres solucions que es podrien incorporar en el futur per millorar l'eficiència.