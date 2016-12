Moià vol ampliar l'àmbit del Sot d'Aluies per regularitzar la sobreocupació que té

L'Ajuntament de Moià vol posar ordre a la situació d'irregularitat amb què es troben part de les naus industrials del Sot d'Aluies (on actualment hi ha les instal·lacions d'Ingredients SOSA), deguda a les ampliacions en excés que s'hi han fet successivament fins a superar el màxim d'ocupació permès en el planejament. El govern d'AraMoià ha aprovat una proposta de modificació urbanística que evitaria l'enderroc de les edificacions sobrants, i que la Generalitat veuria de bon ull, segons el regidor d'Urbanisme, Albert Clusella.



L'operació té el doble objectiu de regularitzar els desajustaments constructius d'aquestes naus, i alhora permetre que l'empresa Sosa es pugui expandir mínimament, tal com demanava. Tot plegat es vol resoldre amb una modificació puntual del planejament en aquest àmbit per ampliar-lo i flexibilitzar l'ocupació permesa. L'ampliació es faria aprofitant part d'una finca que SOSA va adquirir fa uns anys, i es passaria dels 9.686 m2 de superfície actual a un total de 18.321. De moment s'ha aprovat un avanç de modificació, ara pendent d'un informe ambiental i urbanístic, de les posteriors aprovacions inicial i provisional de l'Ajuntament, i la definitiva per part d'Urbanisme.



Fa temps que els prop de 10.000 m2 ja existents són ocupats per naus industrials, avui totes de SOSA però originàries d'altres empreses. Com que ja hi havia naus, la revisió del Pla General de l'any 84 va classificar directament aquest àmbit com a sòl urbà industrial sense necessitat d'un pla parcial, la qual cosa va estalviar als antics propietaris les cessions de vials, zones verdes, equipaments i urbanització del sector que hauria impolicat la tramitació d'un pla parcial. Tot i aquests avantatges, no es va cometre cap irregularitat, explica Clusella, però després sí que n'hi va haver (abans que aribés SOSA), i ara es pretenen resoldre. I és que el planejament establia una ocupació màxima del 50 % en aquest àmbit «però s'ha superat amb escreix» a partir de les diverses ampliacions de naus que s'han anat fent, diu Clusellas.



Massa llicències



L'Ajuntament va donar llicències d'ampliació en quatre ocasions: l'any 1989, dues l'any 2.000, i una altra el 2003, fins assolir una ocupació gairebé total de l'àmbit (més de 8.000 m2 d'una superfície de 9.686), quan el límit era del 50%. En el seu moment, «l'Ajuntament hauria d'haver informat que no es podia ampliar més, però en canvi, va fer cas omís de la situació i va donar les llicències sense tenir en compte què deia el planejament».



La modificació que ara es planteja incorporaria 8.634 m2 als ja existents, «necessaris per canviar el percentatge mínim d'ocupació», que s'establiria en el 55 % fixat a criteri de la Generalitat. Igualment, com que tot aquest àmbit pràcticament doblaria la superfície actual, les construccions existents ja no superarien el límit d'ocupació establert.



L'operació també «donarà oxigen» a les aspiracions immediates de SOSA per poder fer algunes ampliacions (fins a un màxim de 2.054 m2 acordat amb l'Ajuntament) aprofitant, en gran part, aquest espai ampliat. El sòl que ocuparia seria el mínim per a les necessitats de SOSA i d'aparcament per als treballadors. Si més endavant volgués continuar creixent, s'hauria d'atendre al sector afectat pel pla parcial que hi ha a tocar, i que no s'ha desenvolupat.