Moià celebra una cavalcada plena de gom a gom

Els Reis Mags van fer acte de presència a Moià venint per la carretera de Vic i enfilant l´Avinguda de la Vila plena de gom a gom. Un àngel acompanyat d´angelets obria la comitiva i una colla d´infants van amenitzar la vetlla amb uns ballets rítmics, al compàs de la música, mentre un altre grup repartia caramels a tothom. Les tres carrosses dels Reis de l´Orient van anar avançant per l´ Avinguda de la Vila, però els infants volien veure els reis de ben a prop i la comitiva va haver de parar per tel de poder-los atendre personalment. Ja a l´església van anar rebent a tota la mainada per tal que els Reis els obsequiessin a tots amb una joguina.