Els arquitectes del parc de Bombers de Moià projecten un espai modular i «discret»

El nou parc de Bombers de Moià, que el departament d´Interior de la Generalitat té previst fer realitat a final d´aquest any (vegeu Regió7 del 27 de desembre) serà un equipament «funcional» i «discret». Així el defineix el cap de l´equip d´arquitectes que s´ha adjudicat el disseny del projecte, Josep Ferrando, al web especialitzat Plataforma arquitectura. Segons hi explica Ferrando, el concurs convocat tenia per objectiu substituir l´actual edifici per un de nou que «respongués a unes necessitats funcionals molt clares distribuïdes en dues plantes, deixant poc marge a les superfícies i les distribucions dels espais i les utilitats».

Per donar resposta a aquests requeriments que, segons l´arquitecte, «obligaven a plantejar un sistema constructiu industrialitzat, fàcilment ampliable i de tipologia modular», el disseny del projecte guanyador aposta per «un element neutre i compacte, d´una contundent discreció, que fuig del protagonisme en l´entorn de la població». El futur parc estarà ubicat en l´espai de l´actual, al quilòmetre 26 de la carretera N-141-C, que és a l´entrada sud del municipi.