Collsuspina estudia obrir una llar d'infants el curs vinent

L'alcalde de Collsuspina, Oriol Batlló, ha explicat aquest dilluns que el municipi està estudiant la necessitat d'obrir una llar d'infants de cara al curs vinent, 2017-18. Segons el batlle, durant els mesos de gener i febrer s'iniciaran les converses amb les famílies que tenen fills en edat d'utilitzar la llar d'infants (1 i 2 anys) o famílies que esperen un nadó per sondejar-los i veure si estarien disposats a inscriure els seus fills a la llar d'infants que s'habilitaria dins l'escola del municipi, inaugurada aquest curs i que forma part de la ZER Moianès Llevant.



Si la iniciativa tira endavant, el finançament no serà un problema ja que l'alcalde ha explicat que es van reservar al voltant de 60.000 euros del pressupost per les obres que s'haurien de dur a terme. Per la seva banda, la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, que ha assistit a la inauguració oficial de l'Escola de Collsuspina, ha destacat que es tractaria d'un servei més per un municipi petit com Collsuspina que d'una altra manera no es podria permetre una llar d'infants. Segons Ruiz, si l'ajuntament hi veu la necessitat, "des del Govern obrirem les converses perquè pugui ser una realitat".



"Tenim detectades les famílies que tenen fills entre 0 i 2 anys i mares encara en estat de gestació que podrien ser potencials usuaris de la nova llar d'infants", ha explicat Batlló. En les properes setmanes es parlarà amb ells per proposar-los els horaris que tindria la nova llar d'infants i el preu que suposaria l'escolarització dels menuts. "Si les famílies ho consideren oportú i diuen que sí, llavors engegaríem tota la maquinària per fer les adequacions a l'edifici", ha explicat el batlle. En aquest cas, els infants de 0 a 2 anys s'instal·larien a la planta baixa, i s'hauria d'adequar el segon pis de l'edifici per encabir els alumnes de l'escola i el menjador.Ara mateix, tot i que els pares poden escolaritzar a Collsuspina els fills de 3 a 12 anys, si tenen la necessitat de portar-los a una llar d'infants ho han de fer a Moià o s'han de desplaçar a altres poblacions. Així doncs, el fet que no tenir llar d'infants al propi municipi, crea una situació que en alguns casos provoca que els alumnes segueixin l'escolarització a partir dels 3 anys fora de Collsuspina.Des de la conselleria es veu amb bons ulls el projecte. La màxima responsable, Meritxell Ruiz, ha assenyalat que si el Departament d'Ensenyament pot oferir les seves instal·lacions per acollir alumnes d'1 i 2 anys, això també servirà per "facilitar la vida al poble" i ajudarà a la conciliació de les famílies, que no hauran de portar els seus fills a altres municipis.En un edifici que va heretar l'Ajuntament l'any 2012, aquest curs L'ha estrenat un nou emplaçament que funciona des del mes de setembre a ple rendiment. Així, la trentena d'alumnes de l'escola, que els deu anys anteriors s'encabien en dos mòduls prefabricats, enguany gaudeixen d'un, on també preveuen instal·lar també un petit hort.El seu director, Bernat Camps, precisament ha destacat el canvi que ha suposat el pati per als infants, acostumats a fer l'esbarjo en un espai de dimensions "molt limitades". A més, les noves instal·lacions són molt més lluminoses i adequades a les activitats docents. L'edifici Els Ventets tenia dues plantes i ha necessitat una inversió al voltant dels 460.000 euros per adequar-lo com escola, sufragats per la Diputació de Barcelona, prop de la meitat del valor, la Generalitat i el propi ajuntament.Amb l'arribada de la consellera per conèixer les instal·lacions durant la inauguració oficial de l'escola i abans de descobrir la placa, la trentena d'alumnes de diferents edats compreses entre els 3 anys i 6è de Primària han sortit a rebre-la a l'entrada i han cantat una cançó en català i anglès a mode de benvinguda.L'Escola de Collsuspina forma part de la zona escolar rural (ZER) que engloba també les escoles de Castellcir, Sant Quirze Safaja i l'Estany. El centre té tres docents en plantilla i comparteix els professors d'especialitat amb la resta d'escoles, com la mestra de música.