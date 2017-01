El Moianès assumeix la gestió de serveis socials i dóna suport tècnic als ajuntaments

El Consell Comarcal del Moianès és a només un pas de ser plenament operatiu després que gairebé ja ha assumit totes les competències bàsiques. Amb el canvi d'any s'ha estrenat en la gestió dels serveis socials i de suport tècnic en arquitectura i enginyeria als ajuntaments, i ara tan sols quedarà pendent el traspàs en ensenyament, que no es materialitzarà fins al setembre, coincidint amb l'inici del nou curs escolar.

La gestió d'aquests serveis la feien els consells comarcals del Bages, Osona i Vallès Oriental, que tenien repartit el territori del Moianès abans de ser comarca. Ara la competència s'assumeix des de Moià per als deu municipis que agrupa la nova administració, tot i que es fa provisionalment amb personal extern amb previsió que «ben aviat» s'aprovi el nou pressupost i es convoqui el concurs per disposar d'una plantilla de funcionaris, segons ha explicat la vicepresidenta comarcal i alcaldessa de Sant Quirze Safaja, Anna Guixà. La intenció és fer-ho aquest gener.

Mentrestant, algunes d'aquestes tasques les està desenvolupant personal dels diversos ajuntaments amb contractació directa des del Consell Comarcal, com és el cas de treballadores familiars, i educadores socials, mentre que s'ha contractat una empresa al Servei d'Atenció Domiciliària. També es compta amb un coordinador per a l'àrea de serveis a les persones, i es preveu disposar aviat d'un enginyer, un arquitecte i un coordinador per a l'àrea de territori. Aquesta estructura provisional se suma a les places d'auxiliar administratiu, d'administratiu i de tècnic mitjà que ja es van ocupar fa mesos de forma temporal, juntament amb la de gerència, en aquest cas amb caràcter indefinit. El secretari és el de l'Ajuntament de Castellterçol, i hi ha un interventor designat per la Diputació.

Ja hi ha ponència Ambiental

Amb l'entrada del nou any també s'ha constituït la Ponència Ambiental per a la resolució de llicències que es demanen als ajuntaments però que requereixen d'un organisme superior per a la seva tramitació. Com aserveis bàsics, tan sols quedarà pendent assumir les competències en matèria de menjador, beques i transport escolar. En aquest cas, «farem les contractacions al llarg d'aquest semestre», tot i que la gestió no serà efectiva fins al setembre per no trencar el curs escolar, apunta Guixà. Mentrestant, aquests serveis els continuaran prestant els consells comarcals del Bages, Osona i Vallès Oriental.

A banda d'això, també s'hauran d'anar assumint altres funcions i programes específics, especialment de les àrees de Promoció Econòmica i Turisme que encara presta el Consorci del Moianès. És l'òrgan supramunicipal embrionari de la comarca que actualment està adscrit al Consell, i que encara rep subvencions per a les tasques que desenvolupa, «però amb la idea que poc a poc la seva estructura es vagi afeblint i acabi traspassant la feina al Consell Comarcal», diu Guixà.

Amb diners avançats

El Consell Comarcal del Moianès va aprovar el seu primer pressupost, de 908.777, euros, l'abril de l'any passat, però de moment ha tingut ben pocs ingressos, la qual cosa li ha impedit accelerar la seva posada en marxa, després que ja fa un any i mig que es va constituir oficialment.

En bona apart, l'arrencada s'assumeix «amb diners que avancem nosaltres», diu Guixà, tot i la certesa que es rebran els diners que hi ha compromesos per part de la Generalitat. De fet, el Govern ja té resolta l'assignació de 698.977 euros del Fons de Cooperació Local que li pertoquen al Moianès pels criteris fixos de població, i que de moment encara no ha entregat però que la comarca té reconeguts de ple dret. Segons ha assegurat el departament de Governació, aquests diners ja estan recollits en els pressupostos de la Generalitat per al 2017. Els comptes estan pendents d'aprovar, però en el cas que finalment s'haguessin de prorrogar els anteriors (com ja va passar l'any passat), el Moianès podria comptar igualment amb aquesta partida perquè el Govern la cobriria amb una ampliació a partir del romanent de tresoreria, segons han assegurat les mateixes fonts.

Mentrestant, el Consell Comarcal del Moianès compta amb un jut ja rebut de 120.000 euros per part de la Diputació.