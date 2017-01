El Consell del Moianès comença a funcionar amb un pressupost de 2 milions

Satisfacció visible a les cares dels màxims responsables del Consell Comarcal del Moianès. L'ens supramunicipal ha començat a caminar aquest 2017 amb el traspàs d'algunes de les competències que li són pròpies, i amb la certesa que la resta aniran arribant al llarg de l'any que acaba de començar.

El seu president, Dionís Guiteras, ha explicat que després d'un any i mig de la constitució de la comarca no s'havia pogut assumir cap competència "perquè no teníem el pressupost, però tot i això, aquest temps ens ha servit per preparar-nos i adaptar-nos a la nova situació".

Tot i que el pressupost s'haurà d'aprovar per ple el proper 10 de febrer, el Consell Comarcal del Moianès comença l'any amb un pressupost inicial que ronda els 2 milions d'euros. Fins ara, es diferents serveis es prestaven des dels consells comarcals de les comarques d'on depenien els municipis (Osona, Bages i Vallès Oriental) i també des del Consorci del Moianès. Guiteras ha explicat que la voluntat és mantenir-lo actiu, sobretot per àrees com la de promoció econòmica, "perquè hi ha serveis que el consell encara no pot assumir".