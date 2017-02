Alerten que el Moianès es podria quedar sense aigua si no se'n fa una gestió sostenible

El col·lectiu La Cosa Nostra, que treballa per la preservació ambiental de la riera de la Tosca, al Moianès, ha alertat que la comarca es podria quedar sense recursos hídrics si no se'n fa una bona gestió. També ha expressat la preocupació perquè no s'hagi sancionat cap indústria tot i els últims episodis de contaminació que hi ha hagut a la Tosca. Els dar-rers, aquest mes de gener coincidint amb època de pluges, el que fa sospitar que hi ha empreses que aprofiten que plou per fer abocaments a la riera.

Aquestes reflexions s'han exposat en una taula rodona que s'ha dut a terme aquest cap de setmana amb el títol «De la contaminació de la riera de la Tosca a una gestió sostenible de l'aigua». Hi van assistir una cinquantena de persones. També polítics de la comarca, entre els quals l'alcalde de Moià i president del Consell Comarcal, Dionís Guiteras.

L'objectiu de la trobada era obrir un debat sobre els recursos de l'aigua al Moianès, partint de la problemàtica de la riera, explica Dídac Rimoldi, del col·lectiu La Cosa Nostra. Assegura que al Moianès no s'ha donat mai el fet que la comarca es quedi sense aigua, però és una possibilitat que no es pot descartar. «Els pous que hi ha no són il·limitats», comenta Rimoldi. A això s'hi afegeix que moltes fonts s'han assecat i que l'aigua d'altres no es pot utilitzar perquè està contaminada i no és apta per al consum humà.

Segons es va exposar, la zona nord de la comarca seria la primera de patir-ne les conseqüències i donar senyals d'alarma perquè és més terrosa que no pas el sector de Castellterçol o Collsuspina, on hi ha més roca. «Aquí hi ha galeries internes on es formen bosses d'aigua quan plou».

Durant la taula rodona també es va deixar en evidència que no hi ha hagut cap sanció a Moià a cap indústria ni empresa per suposats abocaments. L'anterior govern de CiU va assumir la capacitat sancionadora que té l'Agència Catalana de l'Aigua. «Pensem que seria necessari que retornés a l'ACA» o bé que realment se sancioni aquelles empreses que no fan prou esforços per evitar els pics de contaminació. «Ens estranya moltíssim que no hi hagi hagut cap sanció», afirma.

Comenta que el que pretén el col·lectiu és «tenir una riera neta, maca, en condicions, els aqüífers nets i que les fonts ragin». Per això es va proposar que al llarg d'aquest any es faci un ampli estudi sobre els recursos hídrics de la comarca. Segons va explicar als assistents l'alcalde de Moià, ja se n'està fent un a la zona de les coves del Toll, però el col·lectiu voldria que fos més global.

També es van proposar altres accions, com promoure segons quin tipus de vegetació al llarg del recorregut de la riera perquè ajudi al seu procés de recuperació. «A curt termini no es podria fer perquè els episodis de contaminació són molt forts. Seria un cop la depuradora nova comencés a funcionar i es tractaria d'una mesura complementària».

Així mateix es va anunciar que estarien molt pendents que es compleixin els terminis per a la construcció de la nova depuradora, que l'ACA ha promès per a final d'aquest any. Tot i així «la nova depuradora no resoldrà del tot la situació. Això vol dir que hem d'anar més enllà o bé continuarem tenint problemes» quan plogui molt i hi hagi l'amenaça de desbordaments.

Els assistents a la trobada es van convidar a continuar treballant i també mantenir el diàleg amb els ajuntaments i les administracions per fer incidència en aquest tema.

La Cosa Nostra va sorgir d'un grup de ciutadans per incidir en temes del Moianès com, en el seu dia, el procés per esdevenir comarca. Més cap aquí s'ha centrat en la recuperació de la Tosca i vol obrir un debat sobre la gestió de l'aigua. Des de principi d'any hi ha hagut diversos episodis de contaminació a la Tosca, on s'ha deixat veure de forma ben evident escuma blanca. Segons l'ACA, els nivells d'elements com l'amoni eren dins els paràmetres legals. Per a La Cosa Nostra, però, aquests paràmetres s'han de rebaixar «si volem una aigua neta».