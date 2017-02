Moià inverteix més de 270.000 euros en la reforma de l'espai cultural Les Faixes

L'equipament cultural Les Faixes es tornarà a inaugurar aquest diumenge després d'unes reformes que han permès dotar la sala d'un espai escènic, vestuaris i calefacció. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, la intervenció torna a dotar la capital del Moianès d'un espai on poder celebrar actes, concerts, projeccions i obres de teatre amb un aforament de fins a 880 persones. A més, l'adequació de l'espai permetrà traslladar l'escola de dansa, ja que s'ha adaptat l'espai de serveis de la sala per als vestidors i les dutxes. També s'ha construït un nou volum per a magatzem, s'han instal·lat miralls i s'ha col·locat el paviment adequat. Amb el trasllat de l'escola s'allibera l'Ajuntament del pagament d'un lloguer de l'espai que s'ocupava fins ara, i així es garanteix la seva continuïtat.

L'escenari té unes dimensions de 12,20 x 7,60 metres i una boca de 10 metres d'ample i 3,80 d'alçada. La caixa escènica, a més, disposarà de doble alçada per la tramoia. A la part posterior hi ha una construcció de dues plantes per a vestidor, magatzem i sala de calderes amb una superfície total d'uns 100 metres quadrats.

Aquest 2017, l'Ajuntament preveu poder incloure al pressupost noves partides econòmiques i sol·licitar subvencions per dotar la sala de major aïllament tèrmic i acústic, millorar instal·lacions de climatització, així com l'adquisició de material i equips com cadires, so, imatge o llum.

Dels 271.856 euros que ha costat l'obra, el 65% del total ha estat subvencionat.