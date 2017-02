La reforma feta a l'Espai Cultural dóna a Moià una sala per a les arts escèniques

A partir d'ara a Moià s'hi pot fer teatre. L'Espai Cultural Les Faixes s'ha dotat d'un escenari i vestidors amb les obres de remodelació i s'obre la possibilitat que el municipi pugui programar espectacles teatrals. Ahir es va fer l'acte inaugural de les obres de reformes de l'equipament i es va fer una crida a les entitats de Moià perquè es facin seu l'espai i hi programin activitats.

L'espai és a partir d'ara la seu de l'Escola de Dansa Somnis, que en els darrers 14 anys feia les classes en un espai privat i a partir d'ara l'Ajuntament deixarà de pagar-ne el lloguer. De fet, les alumnes de l'escola van fer l'actuació que va donar el tret de sortida ahir a l'acte d'estrena de les reformes. L'alcalde, Dionís Guiteras, es congratulava per la culminació del projecte tot dient que «és un somni fet realitat» i va tenir paraules per l'anterior govern liderat pel convergent Josep Montràs per haver construït l'equipament que ara, el seu equip, ha aconseguit «millorar amb aquest projecte».

Va començar parlant la directora de l'Escola de Dansa Somnis, Maite Guerrero, que afirmava estar «molt satisfeta» perquè amb la reubicació del centre considera que «començarà una etapa millor». També va parlar Jordi Guinart, director teatral i vicepresident del Casal de Moià, que va afirmar que «ja era hora que Moià tingués unes instal·lacions» com el reformat Espai Cultural Les Faixes per poder fer teatre, i va animar el teixit associatiu de la capital de Moianès a programar-hi activitats. Guinart va acabar la seva intervenció fent cantar els més de cent assistents de l'acte d'inauguració la cançó Qualselvol nit pot sortir el Sol, de Jaume Sisa. També va intervenir el regidor d'Urbanisme, Albert Clusella, com a un dels impulsors del projecte.

El nou espai polivalent té capacitat per a 880 persones, i un escenari de 12,20 x 7,60 metres. A la part posterior, hi ha una construcció de de dues plantes per al vestidor, magatzem i sala de calderes. La intervenció ha tingut un inversió de 271,856,15 euros, dels quals el 65% ha estat subvencionat.