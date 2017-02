La Diputació actualitza la cartografia urbana de Moià

L'Ajuntament de Moià disposa de la nova cartografia topogràfica digital urbana 3D realitzada per la Diputació de Barcelona. La cartografia, que està feta a escala 1:1000, suposa una eina important de gestió municipal ja que serveix de base per al planejament urbanístic, el cadastre o les xarxes de serveis i els equipaments. La documentació també facilita els treballs de diagnosi i planificació, així com la presa de decisions estratègiques.

Per a aquest treball s'han cartografiat 987 hectàrees del municipi que es corresponen a la superfície de sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística.