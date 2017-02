La Generalitat presenta el mapa topogràfic del Moianès

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presentat a Castellterçol el mapa topogràfic a escala 1:50.000 del Moianès, la darrera comarca creada a Catalunya (la 42a), elaborat per l´Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). En aquest acte, el conseller Rull ha subratllat que el nou mapa és "el reconeixement literal d´una nova realitat que la gent del Moianès ha volgut tenir", i ha destacat "la importància de la cartografia seriosa i rigorosa per fer polítiques públiques solvents".



Durant l´acte a la casa museu de Prat de la Riba, el conseller ha aprofitat per lloar la seva figura i "l´etapa modernitzadora de la Mancomunitat que va crear la base de l´actual Institut Cartogràfic". Així, ha celebrat que "van ser capaços de pensar en gran", la qual cosa vol dir "tenir moltes estructures d´Estat". El Moianès correspon al full 42 del Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000, l´escala més gran possible, que permet visualitzar cada comarca impresa en un sol full. El mapa inclou, a més d´informació topogràfica, dades turístiques i la toponímia caracteritzada.



La nova comarca també apareix al Mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:25.000, al Mapa administratiu 1:250.000 i al Mapa comarcal i municipal 1:500.000, que es pot descarregar gratuïtament de la web de l´ICGC. En l'acte de presentació s'ha posat en relleu que un mapa és un document que permet entendre i analitzar el territori i que, en conseqüència, la disponibilitat de cartografia que reculli els canvis i s´adeqüi a la nova realitat no és només una necessitat sinó que també és fonamental per a la normalització i divulgació de la nova realitat territorial.



La comarca del Moianès es va crear l´any 2015, donant compliment a una reivindicació històrica del territori. Abasta 10 municipis: Moià, Castellterçol, Castellcir, Sant Quirze Safaja, Calders, Monistrol de Calders, Santa Maria d'Oló, l'Estany, Granera i Collsuspina. Fins que es va crear el Moianès, aquests municipis pertanyien a tres comarques diferents: el Bages, Osona i el Vallès Oriental. L´existència del Moianès ja es preveia en els estudis inicials de la Ponència per a la divisió territorial que va impulsar la Generalitat republicana i que es va aprovar el 1936, sense arribar a incloure-la.