Usuaris del CAP de Moià es queixen que no hi ha pediatre fix des de fa un mes

El centre d´assistència primària (CAP) de Moià fa un mes que no té l´única pediatra que hi visita de manera permanent i, en conseqüència, pràcticament no disposen d´aquesta atenció de manera directa. Usuaris del servei han expressat la seva queixa perquè en alguns casos han hagut d´ajornar fins en dues ocasions les revisions programades dels seus fills o perquè no estan d´acord amb les alternatives que se´ls ofereix per a visites d´urgència pediàtriques.

La situació està motivada perquè l´única pediatra que hi visita cada dia va haver d´agafar la baixa el 23 de gener passat i en aquest mes que es compleix just avui no ha estat substituïda. En situació normal, el CAP de Moià -que és capital de comarca- disposa d´aquest servei diari d´atenció pediàtrica atès per la professional que ara té la baixa, que es complementa i reforça una tarda (els dimarts) amb l´atenció que hi dispensa el pediatre que habitualment visita a Castellterçol.

Des del 23 de gener passat, quan hi ha hagut peticions de visites d´urgència el que s´ha ofert a les famílies (si no era dimarts a la tarda, que sí que hi ha l´especialista) és desplaçar-se fins al municipi veí de Castellterçol, on sí que hi ha aquest pediatre permanent, o ser visitat per un metge de capçalera.

En visites programades -moltes de les quals corresponen a les revisions que els nens i nenes s´han de fer periòdicament seguint el calendari fixat pel departament de Salut- s´ha optat, però, per ajornar-les. Sobretot en els casos de nadons, ja que són una franja d´edat més difícil de visitar per metges no especialistes, i s´estava generant una sobrecàrrega en el pediatre que visita a Castellterçol que es fa impossible d´assumir.

Fonts del departament de Salut han confirmat que hi ha aquesta persona de baixa des del 23 de gener i que no s´ha pogut suplir, i també les alternatives que s´oferien als pacients, alhora que han avançat que ja s´està treballant per resoldre temporalment la situació amb un reforç.

Les mateixes fonts també han posat en relleu que el fet que no s´hagi substituït fins ara no es deu a situacions de retallada econòmica, sinó que la voluntat del departament és fer les substitucions però tenen moltes dificultats per trobar professionals, i encara més especialistes, per cobrir determinades zones.